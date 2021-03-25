Телепаты по гороскопу: названы 4 знака зодиака, способные читать чужие мысли

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые с рождения одарены телепатическими способностями. Благодаря природной интуиции они способны раскрывать замыслы окружающих. Этих представителей зодиакального круга трудно обмануть, они мгновенно распознают ложь и корыстные мотивы собеседника.

Скорпион

Для Скорпионов окружающие — как открытая книга. Они чувствуют настроение своих близких и даже посторонних людей. Иногда им достаточно взглянуть на человека, чтобы составить о нем мнение, которое обязательно подтвердится в будущем. Рожденные под этим знаком обычно осознают свой дар и активно им пользуются — манипулируют возлюбленными и коллегами, используют полученные знания в своих интересах.

Раки

Раки очень эмоциональны и восприимчивы к состоянию других. Они отлично разбираются в людях и могут, при желании, стать успешными психологами и аналитиками. Даже если с виду представитель этого знака кажется простым или наивным, на самом деле он прекрасно понимает, какой человек перед ним, искренен он или пытается обмануть. Лжецов Раки легко выводят на чистую воду. Скрывать от них что-то — бессмысленно.

Рыбы

В семье Рыбы могут проявлять поразительные телепатические способности. Люди, с которыми представители этого знака близки, всегда вправе рассчитывать на понимание — Рыбы очень точно улавливают настроение и чувства своих родных. Если бы не природная несобранность и мечтательность, свой талант они могли бы развить до поразительных высот. Кроме того, представители этого знака слишком часто уходят в свои мысли, не замечая ничего вокруг.

Весы

Дар распознавать замыслы и мотивы в случае Весов тоже распространяется лишь на близких им людей. Как пишет Belnovosti.ru, рожденные под этим знаком устанавливают прочную связь с родными и друзьями, находятся «на их волне» и всегда понимают, в каком эмоциональном состоянии те пребывают. Порой даже на расстоянии! Для этого Весам просто нужно сосредоточиться на образе человека, и сразу поймут, о чем тот думает в данный момент.

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