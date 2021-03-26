«Сделает все, чтобы мне было плохо»: отец Фриске о рождении второго сына у Шепелева
Новая избранница вдовца Жанны Фриске родила ему ребенка 26 марта.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
В пятницу, 26 марта, вдовец Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о рождении второго наследника от новой возлюбленной Екатерины Тулуповой. Эта новость обрадовала многих поклонников телеведущего, но отцу покойной певицы Жанны Фриске Владимиру Копылову известие пришлось не по вкусу.
Новость о прибавлении в семействе Шепелева разозлила отца Фриске. Владимир Копылов в очередной раз вспомнил, что телеведущий держит его внука Платона в изоляции от семьи певицы.
«Зачем вы мне это говорите? Мне это надо? Появился малыш у него, ну и что? Я не понимаю, зачем вы мне звоните. Шепелев никогда не позволит мне общаться с внуком. А если бы там была у него нормальная женщина, то она бы ему сказала, чтобы он стал нормальным человеком. Но ей это совсем не надо. У нее свои дела. У него свои. Он сделает все, чтобы мне было плохо. Я буду бороться за Платона», — цитирует слова отца Фриске Teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению астролога Елены Егоровой, будет складываться семейная жизнь Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой после рождения ребенка.
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