Тело звезды «Глухаря» Всеволода Хабарова нашли спустя месяц после смерти

Известный российский актер театра и кино, профессиональный каскадер Всеволод Хабаров скончался при невыясненных обстоятельствах. Печальную новость сообщила коллега селебрити Лариса Бравицкая.

Актриса выложила пост в Facebook, где призналась, что в последний раз видела Хабарова несколько лет назад, на встрече однокурсников. Бравицкая заметила, что он был в подавленном состоянии, а его внешний вид вызывал, скорее, жалость, чем восторг.

«Всегда аккуратный, элегантный, в последнюю нашу встречу он был смущенным, без привычного хабаровского лоска. У Севы наступили тяжелые времена, он бедствовал, подрабатывал где-то охранником, иногда появлялся на экране в эпизодах… Вчера я узнала, что Севы не стало. Его нашли мертвым в квартире, где он пролежал больше месяца», — ужасалась звезда.

Что произошло с Хабаровым и почему никто из близких и друзей не знал о его кончине — непонятно.

Кадр из сериала «Глухарь-3» (2010)

Всеволод Хабаров родился 16 сентября 1953 года. По окончании школы он поступил в ВТУ имени Щепкина при Малом театре, затем подался в аспирантуру, на кафедру пластической выразительности актера. В студенческие годы активно участвовал в театральных постановках. В частности, в спектакле «Мой любимый клоун», режиссером которого выступил Виталий Соломин.

Хабаров совмещал актерскую деятельность с преподавательской. Он работал и в родном ВТУ имени Щепкина, и в ГИТИСе, и в Театре Юного зрителя, и даже в Институте современного искусства. Сниматься в кино Всеволод начал ближе к 80-м. Российскому зрителю актер более знаком по ролям в сериалах «Глухарь» и «Кулагин и партнеры», исторической драме «Первая конная», киноповести «Лучшая дорога нашей жизни» и фильму «Зверобой».

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