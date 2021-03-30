Понаровская добилась через суд прибавки к пенсии

Певица Ирина Понаровская через суд добилась прибавки к пенсии. Дело в том, что артистке после 55 лет назначили выплаты в пять тысяч рублей. Со временем сумма выросла до 14 тысяч, но звезда решила, что и это несправедливая цена ее заслугам, пишет сайт KP.RU.

Накануне Басманный суд Москвы удовлетворил иск знаменитости к столичному Пенсионному фонду РФ № 10. Его обязали включить в общий трудовой стаж Понаровской период работы в Краснодарской филармонии с 1982 по 1983 годы и произвести перерасчет страховой пенсии. Теперь артистке выплатят недополученные 240 тысяч рублей за 22 года (с 55 до 67 лет), а также увеличат будущую сумму пенсионных начислений, однако ее объем не разглашается.

Понаровская начала выступать еще в начале 70-х в составе ансамбля «Поющие гитары». Популярность ей принесла победа на международном фестивале песни в Польше. Пик карьеры знаменитости пришелся на 90-е, тогда звезда попробовала себя в роли ведущей. В нулевых певица отошла от публичной жизни и посвятила себя семье. После перерыва в карьере она планировала вернуться на сцену, но пандемия нарушила эти планы.

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