Шизофрения или безнаказанность: что заставляет женщин выкидывать своих детей?

В последнее время все чаще в мусорных баках, на свалках, в лесах, реках и на мусороперерабатывающих заводах находят тела младенцев. К сожалению, большая часть таких «найденышей» уже мертвы. Их выкидывают собственные матери: бизнеследи, домохозяйки, богатые, бедные, нищие, здоровые и страдающие от вредных зависимостей. Что же ими движет? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов.

Безнаказанность

«В первую очередь это связанно с тем, что ребенок по тем или иным причинам умирает. По каким причинам — непонятно. Может быть просто заморили голодом новорожденного, может быть были какие-то болезни, на которые так называемая мама не обратила внимания. Ей ребенок просто был не нужен. И вот, чтобы избавиться от тела, чтобы не заявлять никуда и не стать фигурантом уголовного дела, они просто избавляются таким образом от тела этого несчастного новорожденного ребенка», — пояснил Михаил Игнатов.

Психические расстройства

По словам собеседника издания, проблемы с психическим здоровьем подталкивают женщин к тому, чтобы избавиться от своего чада, намного реже, чем осознанный страх оказаться за решеткой.

«Если рассматривать психическое расстройство, намного меньше таких случаев, и психически больные женщины не избавляются от тела, они могут публично заявить: „Вот, я родила ребенка, он у меня мертвый“. Всем это показывать, демонстрировать. Они не полностью отдают отчет в том, что они делают. Но еще раз подчеркиваю, таких — в разы меньше», — сказал Игнатов.

Не выкинуть, а подзаработать

«Еще такой вариант: если мать не хочет заботиться о ребенке, не хочет его воспитывать, он ей не нужен — очень много предложений о продаже таких детей, нелегально. Торговля — она была, она существует, к сожалению. С ней, конечно, борются, но целые мафии действуют, которые потом детей перепродают», — сказал эксперт.

По словам Михаила Игнатова, в настоящее время заработок на младенцах популярен среди горе-матерей. Именно поэтому детских трупов в мусорках и на вокзалах стало меньше, чем раньше.

Медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе считает, что чаще всего именно расстройства психики заставляют женщин избавляться от своей плоти и крови. В беседе с 5-tv.ru эксперт перечислила пять из них.

Шизофрения

«Одна из причин — развивающаяся после родов шизофрения. Когда человек уже не отдает себе отчет в том, что он делает», — сказала психолог.

Умственная отсталость

Второй причиной, по мнению Ольги Коротиной-Гессе является умственная отсталость.

«Когда также никакой критики к своим действиям не наблюдается», — пояснила специалист.

Острая реакция на роды

«Это может быть острое реактивное состояние на сами роды. Потому что роды становятся не счастливым событием, а событием, которое ухудшает состояние и качество жизни. Нет возможности заниматься этим ребенком. И вот на фоне острого состояния, психического и психологического, избавление от ребенка воспринимается как возврат к прежней жизни, в которой можно было как-то выжить. А с ребенком выжить невозможно», — рассказала медицинский психолог.

Органические расстройства

Также Ольга Коротина-Гессе уверена, что выкинуть своего младенца мать может из-за расстройств психики, обусловленных болезнью, повреждением, травмой или дисфункцией головного мозга.

«Это может обуславливаться определенными органическими расстройствами, когда нет понимания, что ребенок может умереть. Избавление от ребенка идет совершенно целенаправленно», — сказала психолог.

Процветающее расстройство

«С другой стороны, есть такие ситуации, когда уже существует психическое заболевание. И вот в состоянии психического заболевания, которое уже есть у женщины, она рожает и избавляется от этого ребенка. Для нее это помеха и большое обременение», — объяснила медицинский психолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что 28 марта, тела двух младенцев нашли на заводе по переработке мусора в Волгограде. А накануне тело перемолотого новорожденного ребенка обнаружили на сортировочной ленте на мусороперерабатывающем заводе в Егорьевске в Подмосковье. Более того, как оказалось, это уже второй случай с начала года. По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.