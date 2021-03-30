«Испытывают наше терпение!» — реакция британцев на полет Ту-160 у Шотландии

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Анастасия Шадская
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Стратегический бомбардировщик заметили поблизости от воздушного пространства Великобритании.

«Испытывают наше терпение!» — реакция британцев на полет Ту-160 у Шотландии

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Brandt

В Британии резко отреагировали на полет российского стратегического бомбардировщика Ту-160 над Северным морем. Об этом написало издание Daily Express.

Причиной недовольства стало то, что реактивным истребителям Eurofighter Typhoon и заправщику Voyager пришлось подняться на перехват российского самолета. Британская сторона полагает, что тот находился непозволительно близко от Шотландии.

«Российские стратегические бомбардировщики, которые могут иметь на своем борту ядерные бомбы, часто проводят учения в северной части Атлантики, что регулярно вызывает ответные действия со стороны Британии и ее союзников по НАТО», — заявили в статье.

Данное происшествие от 29 марта в Великобритании уже назвали очередной провокацией со стороны Москвы. По их версии, стратегические бомбардировщики из РФ не соответствуют международным правилам воздушного движения и представляют опасность для пассажирских лайнеров. Автор публикации полагает, что так российский лидер Владимир Путин испытывает терпение Британии.

«Российский президент продолжает тестировать военные возможности Соединенного Королевства как внутри страны, так и за ее пределами… Российская провокация является последней в серии тестов, которым Москва подвергает британские ВВС».

Годом ранее была похожая ситуация. Весной 2020 года британские истребители трижды пытались преследовать российский Ту-160 возле берегов Шотландии. В классификации НАТО такие самолеты зовут Blackjack.

Ранее 5-tv.ru писал, как Минобороны РФ показало ночной пуск управляемых ракет в небе над Карелией.

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