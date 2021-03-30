Социальные, страховые, льготные: кому в России положены доплаты к пенсии?

В России размер пенсии может зависеть от целого ряда факторов. Страховая и по государственному пенсионному обеспечению могут сильно отличаться у разных людей.

А на размер «обычной» страховой пенсии по старости могут влиять не только дополнительные индивидуальные баллы, но и целый ряд дополнительных факторов. Именно за них положена доплата.

Социальная доплата

Право на социальные доплаты к пенсии имеют те, кто имеет доход меньше прожиточного минимума пенсионера (ПМП) по своему региону. В зависимости от места проживания размер этой доплаты разнится.

Те, чем прожиточный минимум меньше ПМП в среднем по стране, получат средства по федеральной доплате, покрывающие разницу. В 2021 году сумма ПМП по стране составляет 10022 рубля. Если в регионе прожиточный минимум пенсионеров выше этого показателя, то доплаты идут из регионального бюджета.

Раньше для получения такой доплаты требовалось заполнить заявление в Пенсионном фонде России (ПФР). С начала 2022 года ее будут устанавливать автоматически.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)

Целому ряду льготников положена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) к пенсии. На сайте ПФР можно ознакомиться с полным перечнем граждан, имеющих на это право.

Как правило, речь идет о выплатах на некий набор социальных услуг — его можно получить как деньгами (1211,66 рубля в месяц в 2021 году), так и «натурально». Благодаря такой доплате льготники могут рассчитывать на лекарства и лечебное питание, путевки в санаторий и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Для инвалидов и детей-инвалидов также есть ЕДВ. В ряде случаев такие доплаты начисляются автоматически, в остальных же нужно обратиться за консультацией в ПФР.

Фиксированная выплата к страховой пенсии

Некоторые категории граждан имеют не просто фиксированную выплату (ФВ) к страховой пенсии. Они получают ее с доплатой — в повышенном размере. В 2021 году эта сумма составляет 6044,48 рубля ежемесячно.

Претендовать на нее могут пенсионеры от 80-ти лет и инвалиды I группы, граждане с инвалидами на иждивении, семьи, лишившиеся кормильца, полные сироты или дети скончавшейся матери-одиночки. Также в эту категорию попадают жители Крайнего Севера с определенным страховым стажем и те, кто проработал не менее 30-ти лет в сельской местности.

Надбавка к ФВ может достигать 100%, но в основном варьируется от 25% до 50%.

Доплата за опасную работу

Бывшие члены летных экипажей и шахтеры на пенсии получают ежемесячную доплату за вредность и опасность работы. Их выделяют из обязательных взносов, которые платят работодатели на таких предприятиях.

Претендовать на доплату могут как мужчины, так и женщины. Представительницам слабого пола при этом потребуется меньший трудовой стаж. Такие доплаты не зависят от зарплат этих категорий граждан во время работы, они высчитываются по специальной формуле с учетом среднемесячной зарплаты по РФ.

Доплата за особые заслуги

Герои России и СССР, герои социалистического труда, герои труда России, лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР, РСФСР и РФ, а также чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр имеют право на специальные доплаты от государства.

В эту же категорию попадают также награжденные разными орденами, включая орден Святого апостола Андрея Первозванного, орден Ленина, орден Славы и многие другие.

«Особым» пенсионерам и доплата положена специальная. В зависимости от размера их социальной пенсии сумма может составлять 250%, 330% и даже 415%.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России с 1 апреля повысят социальные пенсии.