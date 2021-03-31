Ушел в 2020-м: шокирующие подробности смерти Всеволода Хабарова

Коллега звезды «Глухаря» Всеволода Хабарова — актриса Лариса Бравицкая — поделилась с 5-tv.ru шокирующими подробностями его смерти. Оказывается, актер скончался еще в 2020 году. Однако близкие и родные до недавнего времени даже не подозревали о произошедшей трагедии. Как такое могло случиться?

Взаперти

Со слов женщины, несмотря на успешный старт в карьере, последние годы Хабаров буквально считал каждую копейку. Ролей не предлагали, да и здоровье было не то. Знакомые поддерживали актера, как могли. В том числе материально: звезде регулярно присылали деньги.

Как правило, в ответном SMS Всеволод Николаевич всегда оповещал друзей, что сумма зачислена. Если этого не происходило, или телефон актера был выключен, товарищи понимали — он опять попал в больницу, проблемы с сердцем.

Последний перевод, со слов Бравицкой, был осуществлен Хабарову 10 декабря прошлого года. Но никакой реакции не последовало. Как и прежде, знакомые списали все на госпитализацию и ждали, пока актер выйдет на связь. Но шел месяц, другой, третий — ответа не последовало.

«Когда открыли квартиру, он лежал на кровати в одежде. Никакой насильственной истории там нет. Это сердце. Он сердечник. У него уже был один инфаркт. Форточка, видимо, была еще открыта, поэтому не было такого явного разложения. Хотя прошло много времени», — ужасалась Бравицкая.

Кадр из сериала «Глухарь-3» (2010)

Трагедии всей жизни

По воспоминаниям коллеги, Хабаров всегда был добрым, отзывчивым и очень трепетным человеком, словно ребенок. Даже студенты порой чувствовали себя рядом с ним умудренными опытом людьми: Всеволод Николаевич радовался каждому мигу и обо всем говорил немного наивно.

«Он сохранил детскую душу и детское восприятие жизни. У него так горели глаза, он так по-детски говорил! Он был такой восторженный идеалист. Таким, конечно, очень сложно в жизни», — справедливо заметила собеседница 5-tv.ru.

Бравицкая рассказала, что первая трагедия, перевернувшая жизнь Хабарова с ног на голову, произошла 5 мая 2002 года — умер его закадычный друг, кинорежиссер и сценарист Андрей Ростоцкий. Окончательно добила перспективного актера гибель второй супруги: женщина заживо сгорела при пожаре в квартире.

Убитый горем Всеволод Николаевич был не в силах работать, а дочь от первого брака, проживающая во Франции, поддерживать отца то ли не могла, то ли не хотела. Хабарову пришлось существовать на нищенскую пенсию — пять тысяч рублей.

«Он остался совершенно один. Андрей погиб, жена. Вот эта вот неприкаянность… Самое страшное, что он ложился в больницу, потому что там кормят! Вот такая история, совершенно невероятная и чудовищная», — подытожила коллега покойного актера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Глухаря» Всеволод Хабаров ушел из жизни в возрасте 67 лет.