Подписи вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова Гитаны Леонтенко на договорах пожизненной ренты могут быть поддельными. Об этом рассказал эксперт-криминалист Сергей Соколов.

Напомним, что по договорам пожизненной ренты, которые якобы подписала Гитана Леонтенко, Наталье Дрожжиной перешли: доля в четырехкомнатной квартире, мастерская Алексея Баталова и двухкомнатная квартира. Для того, чтобы выяснить, кто же подписывал документы, следователи заказали в МВД почерковедческую экспертизу. Затем адвокаты Баталовых заказали рецензию на исследование, которая подтвердила подпись вдовы под документами. Документ как раз готовил Сергей Соколов. Он поделился с сайтом KP.RU своей точкой зрения.

«На первый взгляд, экспертизу провели с использованием современных технических средств. Но сделанные выводы вызывают вопросы. Во-первых, не было представлено достаточное количество подписей для исследования. Во-вторых, не выдерживает критику их сравнительный анализ. В-третьих, подписи на иллюстрациях различаются. Важного критерия: повторяемости и индивидуальности почерка нет, все буквы различаются по взаиморасположению», — пояснил эксперт.

По его мнению, возрастные особенности Гитаны Леонтенко, конечно, могли повлиять на качество ее почерка и координацию движений. Но Соколов уверен, что девять подписей, которые прошли экспертизу, были сделаны несколькими людьми.

«В своем заключении я написал: проведенная почерковедческая экспертиза не соответствует требованиям действующего законодательства по производству судебных экспертиз, она проведена не полно, с нарушением методики, а сделанные выводы недостоверны, необоснованны и вызывают сомнение. Рекомендую провести повторное исследование», — добавил специалист.

Теперь повторную экспертизу будут проводить через суд. Представитель Баталовых юрист Татьяна Киреенко рассказала изданию, что адвокаты Дрожжиной и Цивина подтвердили факт нахождения дочери Баталова на процедуре подписания договора ренты.

«Уже после этого возникает вопрос: если во время подписания договора присутствовал собственник жилья, почему на документах стоит якобы подпись его доверителя — Гитаны Аркадьевны? Ведь Мария, несмотря на свой недуг, сама подписывает документы, когда сдает квартиры, когда принимает денежные расписки», — сказала Кириенко.

Разбирательства с наследством Алексея Баталова оказались в центре внимания всей страны. В октябре прошлого года Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина задержали. По версии следствия, в результате действий пары родственники Баталова, умершего в 2017 году, лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской и крупной суммы. Со счетов семьи были списаны деньги, пропали ценные бумаги, в том числе рукописи Анны Ахматовой, лично подаренные актеру. Цена этих писем превышает стоимость присвоенной квартиры. Общий ущерб оценен в 36 миллионов рублей.

Дрожжина уверяет, что инициатором оформления доверенности на управление имуществом был сам Баталов, а также его вдова. Гитана Леонтенко, в свою очередь, считает, что была введена в заблуждение при подписании документов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на что Дрожжина тратила деньги дочери Баталова.