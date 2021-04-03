«Зубки вставные, парик»: молодящегося Шаляпина раскритиковали за новый образ

Эпатажный артист Прохор Шаляпин удивил фанатов своим новым образом. Певец всегда тщательно следит за собой: одевается с иголочки и, возможно, не один час тратит на укладку волос. В этот раз волнистым кудрям Шаляпин предпочел выпрямленные волосы, уложенные более молодежно. Своей новой прической артист похвастался на личной странице в Instagram.

Кроме укладки, Шаляпин также показал всем подписчикам новую цветастую ветровку, которая, по его словам, была сшита из тканей Dolce& Gabbana на заказ.

Instagram @shalyapin_official

Новая прическа создала выразительный контраст с уже постаревшим лицом 37-летнего певца, это приметили многие его поклонники. Некоторые из них даже заподозрили Шаляпина в ношении парика. Кроме того, ослепительно белые зубы артиста некоторым почитателям показались искусственными.

«Вы были таким красивым, а сейчас что с лицом? Почему так много морщин»;

«Очень симпатичный. Только зачем парик?»

«Зубки вставные, парик, но все равно хорош»;

«Какой старый стал, появились морщины», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Прохор Шаляпин поставил на паузу отношения с миллионершей из Канады.