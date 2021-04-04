Судьбоносные перемены: Павел и Тамара Глоба назвали главных везунчиков апреля

Известные российские астрологи Павел и Тамара Глоба рассказали, какие знаки зодиака смогут в корне изменить жизнь к лучшему в апреле 2021 года. Для этих везунчиков весна станет началом новой страницы — более успешной и полной интересных событий. В первую очередь, уверены эксперты, удача ждет представителей стихии Земли.

Знаки Земли

Земные знаки в этом месяце будут пользоваться особым расположением Вселенной. Но это не значит, что счастье свалится с неба — придется усердно потрудиться ради достижения поставленных целей. Те, кто будет внимателен и не упустит открывающихся им возможностей, окажутся на коне. Так, Девы могут встретить любовь всей своей жизни, но есть риск лишить себя этого счастья — проявите открытость, не избегайте знакомств и будете достойно награждены. Козерогам стоит подарить побольше ласки близким и членам семьи, а Тельцам — не поддаваться соблазнам и не гнаться за деньгами, так как велик риск неудачной сделки и разорения.

Рак

Раки в апреле-2021 станут истинными фаворитами звезд. Любые предприятия будут перспективными, если представители этого астрологического символа победят лень. Мечты полностью поменять жизненный уклад имеют большие шансы сбыться. Весной стоит задуматься о новой работе или настоять на повышении в должности — вы это заслужили! Павел и Тамара Глоба также советуют присмотреться к окружающим: кто-то из них может оказаться вашей судьбой, а кого-то необходимо как можно скорее исключить из сферы доверия.

Лев

Львам категорически запрещено в апреле действовать сгоряча. Каждое решение должно быть взвешенным, иначе не миновать беды. Если вы проявите размеренность и осознанность, то сможете решить многие не поддававшиеся прежде проблемы. Вдохновиться на новые подвиги помогут воспоминания о прежних победах. Важно проанализировать события прошлого и не повторить ошибок, тогда результат будет наилучшим. Если у вас есть тайная и давняя мечта — пора перейти к ее воплощению, время сейчас самое благоприятное.

Козерог

Козероги этой весной расцветут. Звезды подарят им много радости — одиночки обретут спутников жизни, а амбициозные карьеристы добьются долгожданного признания в профессии. Уделите внимание своей работе и не упускайте появляющихся шансов проявить себя. Мелочи, которые становились препятствием на пути к цели, будут устранены легко, пишет «НТР-24», поэтому не лишним будет вспомнить о приостановленных проектах и доработать их. Также Тамара Глоба предупредила о неожиданном подарке от близкого человека, который может перевернуть всю жизнь.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-4 знака зодиака, которые будут склонны к изменам в апреле 2021 года.