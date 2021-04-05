Любовь или корысть? Как определить истинные чувства мужчины к женщине

Любит? Не любит? Во времена первой школьной влюбленности для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, достаточно было погадать на ромашке. Но в серьезных отношениях все сложнее. Психолог Даша Город рассказала 5-tv.ru, как дамам понять, что мужчина действительно любит, а не просто использует.

«Любовь мужчины можно разложить на три составляющие: забота, понимание и уважение. Если в ваших отношениях присутствуют три этих составляющих, то вы можете спать спокойно, потому что мужчина вас действительно любит», — сказала эксперт.

Даша Гром отметила, что каждая женщина должна понять, что для нее значит «забота». Дамам стоит задать себе вопрос: «Что должен делать мужчина, чтобы я чувствовала, что он обо мне заботится?».

«То же самое касается темы, связанной с уважением. Здесь не только важно, чтобы женщина сама давала себе отчет: „А как я понимаю, что мужчина меня уважает?“. Но мы говорим и о соблюдении границ, автономности личности в отношениях», — отметила Город.

По мнению эксперта по отношениям, оба партнера должны принимать тот факт, что у другого человека есть свои желания и увлечения.

«Потому что когда мы рассуждаем на тему: „Любовь или выгода“, выгода это про то, что „я хочу“. А любовь, это про философию: „Мне хорошо и тебе хорошо“. Исходя из этой информации, проанализируйте ваши отношения и усильте в них то, что требует усиления. И сбавьте обороты там, где вы чувствуете концентрацию негативных эмоций», — пояснила Даша Город.

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