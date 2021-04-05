«Холостая Луна»: в какие дни апреля лучше совсем не выходить из дома

В жизни каждого человека бывают моменты, когда дела не ладятся, а недопонимание и обиды копятся. Не стоит сетовать на судьбу или обвинять только себя. Скорее всего, виной проблем является Луна. Об этом пишет издание «7Дней.ru».

Явление, которое называется «Холостая Луна» или «Луна без курса» известно человечеству еще с древних времен. Ночное светило перемещается из одного знака в другой, оказывая на людей особенное влияние. Именно во время этого «путешествия» Луна теряет курс — делает свой последний мажорный аспект с планетой, но не успевает стать управителем следующего знака. В это время с неудачами сталкиваются абсолютно все, независимо от того, под каким созвездием они родились.

Так в какие же дни апреля риск столкнуться с неприятностями особенно высок? Луна останется без курса 5, 7, 10, 12, 22 и 24 апреля.

Что нельзя и можно делать в период «Холостой Луны».

По мнению астрологов, пока Луна будет без курса, не стоит начинать новые проекты, назначать и проводить важные переговоры, совершать крупные покупки. Также не стоит инвестировать деньги, велика вероятность стать жертвой обмана. Нельзя давать никому никаких обещаний, даже если вы уверены, что сможете их выполнить. А вот строить планы и мечтать не запрещается.

Ранее 5-tv.ru писал, что мирные настроения марта 2021 года позади, а впереди — период активной деятельности и бурных ссор горячего апреля. Это связано с тем, что в воскресенье 4 апреля Меркурий поменяет свое положение относительно знаков зодиака.