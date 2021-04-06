Политолог ответил не ставшему «знатоком России» экс-послу США в РФ Макфолу

Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол опубликовал на своей странице в Twitter два поста о России. В одном он отметил, что РФ оккупирует территорию Украины и поддерживает сепаратистские террористические организации в Донбассе. В другом — сравнил нынешнюю ситуацию в Незалежной с войной на Северном Кавказе. В беседе с 5-tv.ru политолог Армен Гаспярян оценил оба заявления.

«До семилетия войны остается чуть больше месяца. Это 11 мая 2014 года, день, когда на Донбассе прошел референдум. За все это время на всей территории Украины всегда садится мобильный телефон, всегда взрываются видеокамеры. И они никак не могут предоставить ни одного неопровержимого доказательства существования агрессии и оккупации», — сказал Гаспарян.

По его словам, в конце марта ВСУ сообщило о том, что Россия только готовится напасть на Украину. А это не соответствует факту семилетней войны.

«Понятно, что для господина Макфола это все не имеет никакого значения. Он должен исполнять свою роль и рассказывать про войну для того, чтобы быть неким агитатором идеологического отдела демократической партии США. А вот что касается параллели с событиями на Северном Кавказе, в отличие от господина Макфола, я там был в то время. И российская армия воевала с международным терроризмом, который окормлялся, и финансово, и интеллектуально, сотрудниками Центрального разведывательного управления», — пояснил Гаспарян.

По мнению политолога, Майклу Макфолу не стоит делать подобных заявлений, потому что они, в первую очередь, «больно бьют по самим Соединенным штатам».

«Это все не нуждается ни в какой критике. Это в чистом виде пропаганда и агитация. Прискорбно, что господин Макфол так и не стал знатоком России», — подытожил эксперт.

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