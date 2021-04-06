Эрос в помощь: ТОП-3 самых чувствительных частей тела у мужчин

Как правило, мужчины хорошо понимают, как правильно ласкать женщину. А вот прекрасные дамы редко знают, как свести с ума кавалера при помощи тактильного воздействия на определенные части его тела. Чтобы исправить это, сексологи составили своеобразную «карту». Они составили ТОП-3 самых чувствительных зон у представителей сильного пола.

Голова

На голове мужчины полным-полно эрогенных точек, но самыми чувствительными являются губы и язык. Именно поцелуи разной степени интенсивности помогут зажечь огонек в глазах возлюбленного. Не стоит обходить вниманием уши — массаж ушных раковин или покусывание мочек могут свести с ума многих мужчин, если не каждого. Еще одной зоной на голове, прикосновение к которой невероятно возбуждает, являются волосы — запустите руку в шевелюру избранника. Он точно зажмурится от удовольствия, когда вы начнете перебирать его локоны.

Шея

Кожа на этой части тела невероятно чувствительная, поэтому ласкать ее нужно с осторожностью. Лучше не использовать свои «коготки» иначе вы будете щекотать мужчину, а не возбуждать его. Лучше используйте подушечки пальцев или ладонь, для медленного и долгого поглаживания. И не забывайте, конечно, про страстные поцелуи в этой зоне. Особенно прикосновения губ волнуют, если проходят по задней стороне шеи.

Спина и ягодицы

На спине мужчины можно выпустить свои «коготки» на свободу, проводя ими вдоль этой части тела. А если вы немножко «поцарапаете» своего любимого в «кошачьей» зоне — между лопаток, — он замлеет от восторга и нарастающего с безумной скоростью желания. С продолжением спины, а именно с ягодицами, нежничать ни к чему. Можете смело отшлепать его или немного ущипнуть — это взбодрит мужчину и разожжет огонь страсти внутри. Также эффективно будет, если вы прижметесь к его пояснице и ягодицам своим животом.

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