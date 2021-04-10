Падчерица Марьянова подала в суд на мать, отца и сына актера после раздела наследства

Сразу после завершения раздела имущества покойного актера Дмитрия Марьянова его падчерица подала иск к своей матери, а также отцу и сыну актера. Дело в том, что при жизни артист считал Анфису родной, о чем неоднократно и публично говорил. Посему вдова Марьянова Ксения Бик попыталась признать свою дочь от предыдущих отношений иждивенкой супруга, что гарантировало бы определенную выгоду. Однако получила судебный отказ.

Наследники трагически скончавшегося актера судились за право владения принадлежавших ему трехкомнатной и однокомнатной квартир, загородного дома в Рузском районе, автомобиля BMW Х5, мотоцикла Suzuki и счетов в банках. Марьянов не оставил завещания, поэтому имущество делили по закону его отец Юрий Григорьевич, сын Кирилл и жена Ксения — раздел нажитого до брака произошел в равных долях.

Главный спор вспыхнул из-за трехкомнатной квартиры, в которой Бик хотела остаться с дочерью. Для этого необходимо было выплатить шесть миллионов рублей компенсации, но таких денег у женщины не было, и от жилплощади пришлось отказаться. На следующий день был зарегистрирован иск от 13-летней Анфисы Бик к своей матери, Юрию Григорьевичу и Кириллу Марьяновым.

«Это вопрос о денежной компенсации в связи с проигрышем по делу об иждивении. Это так процедурно делается. Суд принял решение, что ребенок обеспечивает себя сам», — цитирует ФАН Ксению Бик.

Дмитрий Марьянов скончался в 2017 году в реабилитационной клинике. Точные причины его смерти до сих пор не установлены. Главной обвиняемой по делу проходит Оксана Богданова, директор клиники, где актер лечился от алкогольной зависимости. Ранее 5-tv.ru сообщал, что подруга Дмитрия Марьянова озвучила свою версию смерти артиста.