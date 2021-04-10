«Ее зажало»: муж погибшей в Турции россиянки не сдержал слез, рассказывая о ДТП

Россиянку, которая погибла в результате ДТП с автобусом в Турции, зажало между стеклом и сидением. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщил супруг погибшей Павел Автайкин.

«Я не знаю, (почему погибла только она — Прим. ред.). Мы были пристегнуты, мы оба были пристегнуты. Между мной и ей — мы сидели в правом ряду, как раз тот борт, на который завалился автобус — был сломан один подлокотник, на сидении между нами. Каким образом ее зажало между сидением и рамкой стекла, я не знаю. Я не могу утверждать. Но под ней оказался вал земли. Между валом земли и сидением ее зажало. Мы с ребятами пытались ее освободить, как могли, но у нас ничего не получилось. Когда приехали спасатели, уже было поздно», — рассказал Павел.

Он также признался, что не знает, были ли у автобуса технические проблемы или нет. Плохие дорожные условия вполне могли стать единственной причиной смертельного ДТП.

«Я не знаю, проблемы были автобуса или нет. Дорожные условия, в которые мы выехали… Перевал был сильно заснежен, шел мокрый снег. С технической частью я не знаю, пусть разбираются другие люди <…> „Пегас туристик“ нас не предупредила о плохих условиях погодных. Никого. Абсолютно. Просто везли и все», — рассказал муж погибшей россиянки.

По его словам, туристов забрали из отеля в три часа ночи. Проснулись они уже рядом с перевалом, там было все заснежено. Грузовые автомобили не ехали вперед, а ожидали, когда погодные условия станут лучше.

«А мы кое-как поехали. Не было предложения гида развернуться, вернуться в обратную сторону. <…> Буквально недалеко (от города — Прим. ред.) автобус свалился в кювет. По какой причине он свалился, я не знаю», — отметил собеседник 5-tv.ru.

Мужчина подчеркнул, что после аварии началась неразбериха. Все, кто мог что-то предпринять, говорили только на турецком языке. Гид, который знал и турецкий, и русский, вскоре после аварии куда-то исчез.

«Я ни с кем не мог разговаривать, просто нашлись добрые люди, которые здесь живут, и они уже начали мне переводить. Тогда у меня появилось понимание, что мне делать, где я нахожусь, что меня спрашивают», — сказал Павел, не сумев сдержать слезы.

Потерявший жену россиянин добавил, что сейчас находится в больнице. Причем он сидит в коридоре.

«Я сейчас в больнице. Я не один здесь, здесь шесть человек. Лично у меня небольшой ушиб, у ребят разные травмы — у кого руки перебинтованы, у кого голова <…> Я здесь сижу на полу в коридоре. Я даже не найду здесь, где название написано», — подытожил он.

Как сообщал 5-tv.ru, автобус, в котором находились 32 российских туриста, перевернулся на трассе Конья — Аксарай. В ДТП погибла женщина, еще 26 человек получили травмы. Причиной смертельного ДТП могло стать обледенение дороги и обильный снегопад.

Ранее российские дипломаты уточнили, скольким россиянам понадобилась госпитализация после ДТП в Турции.