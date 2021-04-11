«Как раньше уже не будет»: Карнавал ответила на критику после скандала с Долиной

19-летняя звезда TikTok Валя Карнавал впервые высказалась после недавнего скандала с Ларисой Долиной на шоу Максима Галкина «Музыкалити». Тогда народная артистка РФ резко раскритиковала певческие навыки своей визави. Все вылилось в грандиозный скандал, который активно обсуждают в сети.

Карнавал заметила в сторис на личной странице в Instagram, что Долиной не следовало судить ее вокальные способности по шаблонам прошлых поколений. Валя призналась, что за последние дни прочитала о себе в сети много негативных комментариев.

«Время неумолимо и быстро летит. Стандарты меняются. И мы не виноваты в том, что растем совсем на других исполнителях, совсем с другим вкусом к жизни. Как было 20, 30, 40 лет назад — уже не будет. И то, как было вчера — уже не будет! Зачем цеплять на молодежь шаблон прошлого времени?» — написала Карнавал.

Тиктокерша добавила, что предчувствовала нечто подобное, когда собиралась участвовать в передаче. Но никак не ждала обвинений в неуважительном отношении к старшим только из-за желания петь на сцене.

«Да, я не слушаю Стиви Вандера, понятия не имею, кто такой Панайотов. И разве это делаем меня плохим человеком? Разве этим я приношу вред окружающим? — задала она риторический вопрос. — Я всегда уважительно относилась и буду относиться ко всем, несмотря ни на что. Жизнь — не шаблон, это наша книга, которую мы пишем».

Instagram @karna.val

Позже Карнавал добавила в сторис архивные видео с юной Долиной. Та со сцены заверяла, что ей, как молодежи, взрослое поколение мешало петь и демонстрировать в полной мере свою индивидуальность.

Конфликт Карнавал и Долиной обсуждают сейчас многие. Некоторые критиковали Валю, другие затравили в интернете саму Долину. В сети всерьез полагают, что случившееся только ухудшит репутацию народной артистки РФ.

А вот Вале Карнавал, пишет сайт Teleprogramma.pro, скандал пойдет только на пользу. У нее уже прибавилось число подписчиков, а значит, охваты ее видео станут больше. А это, в свою очередь, — гарантия новых рекламных контрактов и внушительных гонораров для девушки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева сказала о скандале с Ларисой Долиной у Галкина.