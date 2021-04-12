«Вызовите скорую»: раскрыто имя Белого орла из шоу «Маска»

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Екатерина Бородина
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Филипп Киркоров буквально остолбенел от удивления в момент разоблачения персонажа.

«Вызовите скорую»: раскрыто имя Белого орла из шоу «Маска»

Фото: Depositphotos / hitdelight

Очередной участник шоу «Маска» был разоблачен 11 апреля. На этот раз из шоу выбыл Белый Орел. В его костюме, как выяснилось, выступал певец Марк Тишман.

Раскрытие персонажа повергло в шок всех судей проекта, так как никто из них не смог угадать, кто же скрывался под маской. Председатель жюри Филипп Киркоров буквально остолбенел и не мог вымолвить ни слова в течение нескольких минут.

«Вызовите скорую. Смотрите на Филиппа», — шутили члены жюри.

По признанию самого Тишмана, участие в проекте было невероятно увлекательным, а порой даже опасным для его здоровья.

«Моя задача была — петь разными голосами. Я ни разу не спел своим голосом. А ночами я просыпался от того, что мне сводило ноги судорогой, поскольку по сцене я ходил на полусогнутых, чтобы казаться ниже», — признался певец после разоблачения.

Валерия была особенно впечатлена такими трансформациями и перевоплощениями артиста.

«Это грандиозная твоя победа. Реально ты всех нас сделал! Ты замаскировался просто нереально», — обратилась певица к Тишману.

Белый Орел стал восьмым участником проекта, личность которого разоблачили судьи. Всего в шоу осталось еще шесть масок. В следующее воскресенье, 18 апреля состоится полуфинал передачи. Ранее были раскрыты личности Единорога, Солнца, Черной Пантеры, Ананаса, Пингвина, Банана и Розовой Пантеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, раскрытие какого персонажа на шоу «Маска» невероятно расстроило дочь Филиппа Киркорова.

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