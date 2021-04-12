«Вызовите скорую»: раскрыто имя Белого орла из шоу «Маска»
Филипп Киркоров буквально остолбенел от удивления в момент разоблачения персонажа.
Фото: Depositphotos / hitdelight
Очередной участник шоу «Маска» был разоблачен 11 апреля. На этот раз из шоу выбыл Белый Орел. В его костюме, как выяснилось, выступал певец Марк Тишман.
Раскрытие персонажа повергло в шок всех судей проекта, так как никто из них не смог угадать, кто же скрывался под маской. Председатель жюри Филипп Киркоров буквально остолбенел и не мог вымолвить ни слова в течение нескольких минут.
«Вызовите скорую. Смотрите на Филиппа», — шутили члены жюри.
По признанию самого Тишмана, участие в проекте было невероятно увлекательным, а порой даже опасным для его здоровья.
«Моя задача была — петь разными голосами. Я ни разу не спел своим голосом. А ночами я просыпался от того, что мне сводило ноги судорогой, поскольку по сцене я ходил на полусогнутых, чтобы казаться ниже», — признался певец после разоблачения.
Валерия была особенно впечатлена такими трансформациями и перевоплощениями артиста.
«Это грандиозная твоя победа. Реально ты всех нас сделал! Ты замаскировался просто нереально», — обратилась певица к Тишману.
Белый Орел стал восьмым участником проекта, личность которого разоблачили судьи. Всего в шоу осталось еще шесть масок. В следующее воскресенье, 18 апреля состоится полуфинал передачи. Ранее были раскрыты личности Единорога, Солнца, Черной Пантеры, Ананаса, Пингвина, Банана и Розовой Пантеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, раскрытие какого персонажа на шоу «Маска» невероятно расстроило дочь Филиппа Киркорова.
Читайте также
65%
0.07 91.78
0.16
Нашли ошибку?