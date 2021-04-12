Цех по производству лодок загорелся на петербургской «Невской мануфактуре»

Цех по производству лодок загорелся на Октябрьской набережной.

По информации 5-tv.ru, здание располагается на территории петербургской «Невской мануфактуры». Пламенем охвачены четвертый и пятый этажи. К настоящему времени ранг пожара повышен до третьего уровня.

Известно, что здание обесточено. Информации о пострадавших пока не поступало.