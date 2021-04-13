«Не могу молчать»: певица Слава встала на защиту повздорившей с Долиной Карнавал

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Анна Васильева
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Народная артистка РФ и тиктокерша устроили скандал в эфире YouTube-шоу из-за разных взглядов на творчество и карьеру.

Фото, видео: Instagram @karna.val, @nastya_slava

Певица Слава поделилась с подписчиками в Instagram своим мнением о конфликте народной артистки РФ Ларисы Долиной с тиктокершей Валей Карнавал. Знаменитости поспорили о таланте и призвании в эфире YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Слава, которая сама оказалась на сцене без музыкального образования, встала на защиту 19-летней любимицы молодежи.

«Не могу молчать. У нас столько поколений сидит в зале: и стар и млад, как говорится. Я просто не понимаю, когда народные и заслуженные артисты вступают в полемику с молодыми девчонками, которые только начинают свой путь. Сколько людей, сколько звезд американских, российских, европейских начинали, не заканчивая никакого образования. Голливудских звезд, тех же певцов. Даже политики! Сколько актеров были президентами. Я не понимаю, зачем вообще это делать. Молодая девчонка. Пусть у нее все будет хорошо. Я тоже ничего не заканчивала, тоже не училась», — высказалась артистка.

Instagram @nastya_slava

Слава вспомнила также Ольгу Бузову, на которую «выливают столько всего», но она идет вперед благодаря тому, что нашла свою аудиторию.

Напомним, что в передаче Галкина Долина утверждала, что профессионал своего дела обязан получить достойное образование. Карнавал настаивала, что сегодня достаточно быть просто смелой и активной, чтобы завоевать сердца поклонников и зарабатывать миллионы. Народная артистка предложила блогеру повторить хотя бы элементарную «распевку». В итоге Карнавал не смогла удивить Долину своими вокальными данными.

Ранее 5-tv.ru писал, что Соседов высказался о поведении Карнавал в споре с Долиной.

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