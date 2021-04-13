Убийца потенции? Сексолог о факторах, снижающих половое влечение мужчин

Потенция мужчины зависит от многих факторов. В частности, на нее влияет образ жизни и наличие стресса. Неожиданно, но, по мнению многих сексологов, слишком частый просмотр порно также может сделать любого импотентом. Специально для 5-tv.ru сексолог и семейный терапевт Ирина Айриянц рассказала, как именно фильмы для взрослых влияют на мужчин и почему у некоторых начинаются проблемы в сексе.

В первую очередь, специалист отметила, что виновата скорее не сама порнография и даже не частая мастурбация, которая наоборот способна поддерживать сексуальное влечение на определенном уровне. Все дело в искаженных ожиданиях, которые формирует порно у зрителей, а точнее в несоответствии красивой картинки и реальности.

«Основные запросы мужчин — гомосексуальный секс между двумя женщинами, сексуальные отношения между более чем двумя партнерами и анальный секс. Далеко не каждая женщина допустит такое взаимодействие, а даже если она и пойдет на такой вид контакта — не всегда она будет получать от этого удовольствие», — считает сексолог.

Кроме того, разочарование может случиться и от вполне обыденной внешности женщины, ведь актрисы фильмов для взрослых зачастую обладают искусственно сделанной фигурой и лицом.

«Их телосложение, внешний вид половых органов, груди и так далее. Их способности, их растяжка. Даже сквирт, который почему-то популяризируется и никакого отношения к женской физиологии не имеет, это постановочные кадры», — поделилась семейный психотерапевт.

Некоторые представители сильного пола и вовсе отдают предпочтение очень экзотическим фильмам для взрослых, которые снимаются без участия реальных людей.

«Отдельный вопрос, это порно, которое безумно популярно на территории России — хентай (японская мультипликационная порнография с персонажами в стиле аниме — прим.ред.). К реальным женщинам это не имеет никакого отношения. Это порно мультфильмы, в которых происходит все возможное, кроме того, что можно осуществить в реальной жизни», — сообщила Айриянц.

По мнению сексолога, именно вышеперечисленные причины могут повлиять на снижение сексуального влечения. Однако, это применимо не ко всем представителям сильного пола.

«Это не в прямую убивает потенцию. Не каждый мужчина предпочтет порно общению с живой женщиной», — заключила специалист.

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