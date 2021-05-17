Врачи назвали самую «вкусную» для комаров группу крови

|
Георгий Иванов
40 060

Специалисты дали рекомендации людям, имеющих особую «гастрономическую» ценность для насекомых.

Врачи назвали самую «вкусную» для комаров группу крови

Фото: Depositphotos / Kokhanchikov

Как у человека есть любимые блюда, так и у кровососущих насекомых есть свои предпочтения в «еде». Об этом рассказала врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева, пишет «МедикФорум». По ее словам, ученые обнаружили, что комары не могут устоять перед первой группой крови.

Поэтому людям, которые представляют для летающих кровопийц особенную «гастрономическую ценность», рекомендовано с наступлением теплого сезона иметь при себе запас антигистаминных средств и специальные кремы или спреи для защиты от укусов.

Более того, комаров привлекает не только кровь, но и запах тела. Так, любителям сладкого парфюма и фруктовых запахов придется отмахиваться от надоедливых насекомых куда активнее тех, кто предпочитает, например, древесные ароматы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о каких заболеваниях может говорить изменение запаха кожи.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.00
-0.36 89.62
-0.31
Под какими знаками зодиака рождаются самые лучшие тещи?

Последние новости

8:57
«Надеюсь, отмолила этот грех»: Ирина Салтыкова откровенно рассказала об абортах
8:53
Тест на знание «Служебного романа» — сложные вопросы для поклонников фильма
8:48
Британцы устроили протесты из-за необходимости выпить по 70 литров пива для спасения пабов
8:43
Тест: Как хорошо вы помните фильм «Москва слезам не верит»?
8:40
Врачи назвали самую «вкусную» для комаров группу крови
8:39
В ожидании дождя: в России полыхают леса и деревни из-за аномальной жары

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Триумф Латинской Америки: как выглядит «Мисс Вселенная-2021»?
Служебный роман. Каким знакам зодиака суждено найти любовь на работе?
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака