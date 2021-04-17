Стал известен гонорар российских фигуристов за участие в командном ЧМ

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Алексей Хитров
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Сборная России впервые стала победителем мирового командного первенства по фигурному катанию.

Стал известен гонорар российских фигуристов за участие в командном ЧМ

Фото: ТАСС / HOW HWEE YOUNG

Сборная России по фигурному катанию получит 240 тысяч долларов за выступление на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Осаке, сообщает ТАСС.

Российские фигуристы стали победителями турнира в общем зачете, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США с результатом 110 баллов, третье — фигуристы из Японии со 107 баллами.

За первое место россияне получат 200 тысяч долларов. По 15 тысяч заработали победители в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, и победители в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Занявшая первое место в женском одиночном катании Анна Щербакова получит десять тысяч долларов.

Уточняется, что общий призовой фонд турнира составил один миллион долларов.

Прошедший в Японии World Team Trophy является коммерческим турниром. Его организатором выступила Федерация конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании TV Asahi Corporation под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Как ранее сообщал 5-tv.ru, сборная России впервые стала победителем командного чемпионата мира по фигурному катанию. Рекорд по количеству побед в этих соревнованиях принадлежит команде США, выигрывавшей общий зачет четыре раза.

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