Единственный выживший после ДТП в Ростовской области подросток скончался

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Карина Бернтгольц
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За жизнь юноши в реанимации врачи боролись почти неделю. Спасти его не удалось.

Единственный выживший после ДТП в Ростовской области подросток скончался

Фото: 5-tv.ru

Единственный выживший после жуткого ТП в Ростовской области скончался. Это произошло около 18 часов в пятницу, 23 апреля, рассказали в ГИБДД. Ранее сообщалось, что мальчик находится в реанимации в критическом состоянии, однако медики не смогли его спасти. Медики боролись за его жизнь шесть дней.

Трагедия произошла в Новочеркасске. По предварительным данным, группа ребят ехала после празднования день рождения — виновник торжества сидел за рулем. Предположительно, 14-летний подросток не справился с управлением и врезался в дерево. В результате сам вместе с четырьмя несовершеннолетними пассажирами погиб. Единственный выживший мальчик был госпитализирован.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагическом совпадении. На похоронах после ДТП в Новочеркасске выяснилось, что один из погибших в ДТП подростков ушел из жизни вслед за отцом. За несколько лет до нынешней трагедии автокатастрофа унесла жизнь папы 13-летнего Никиты.

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