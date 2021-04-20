Ушел вслед за отцом: в Новочеркасске простились с одним из погибших в ДТП подростков

|
Анна Васильева
Эксклюзив 1 201

За несколько лет до нынешней трагедии автокатастрофа унесла жизнь папы 13-летнего Никиты.

Фото, видео: 5-tv.ru

Одного из пятерых подростков, погибших в страшной аварии в Ростовской области, Никиту Л., похоронили 20 апреля. После траурной церемонии друг его родителей Сергей Ноженков рассказал 5-tv.ru, что данная трагедия — не первая в семье мальчика. Несколько лет назад автокатастрофа унесла жизнь отца Никиты.

«Дело в том, что Никита года два или три тому назад потерял отца в автокатастрофе. На глазах у его матери сбили отца. И сейчас, по истечении нескольких лет, погибает единственный ее ребенок, единственный сын», — сказал Сергей Ноженков.

Известно, что некоторые жители Новочеркасска считают, что умершие ребята были избалованными и невоспитанными. Из-за того, что накануне трагедии подростки пили пиво, многие думают, что они постоянно злоупотребляли сигаретами и спиртным. Сергей Ноженков опроверг эту информацию.

«Ничего плохого я об этой компании не могу сказать, потому что лишнего себе не позволяли. В подъезде не курили, не хамили, не грубили. Никиту я знал лично, с его семьей мы дружим. У меня сложилось мнение очень хорошее о Никите. Он спортом занимался, по утрам пробежки делал, не пил, не курил. Я думаю, и пацаны его поддерживали, раз в одной компании были», — сообщил собеседник издания.

Резонансное ДТП в Новочеркасске произошло 18 апреля. Там шестеро подростков отмечали день рождения одного из них. Вечером 14-летний ребенок взял у родителей ключи от автомобиля Hyundai Solaris и поехал с друзьями кататься на огромной скорости. К несчастью, он не справился с управлением и врезался в дерево. В результате погибли пять подростков, включая водителя. Единственный выживший находится в реанимации. Машина получила серьезные повреждения.

Ранее 5-tv.ru писал, что купивший пиво погибшим в ДТП подросткам отказался идти на их похороны.

+2° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.02
-0.23 91.75
0.27
Какие женские черты привлекают мужчин разных знаков зодиака?

Последние новости

21:16
Пролет Ту-160 над Балтикой вызвал массовый психоз у авиации НАТО и его союзников
21:01
Apple вслед за Samsung презентовала гаджет, позволяющий найти потерянные вещи
20:47
«Не буду говорить ни пол, ни имена»: Лисовец рассказал о двух внебрачных детях
20:29
Названа вероятная причина взрыва в доме под Нижним Новгородом
20:12
«Бухая уснула?» — фанаты посмеялись над архивным фото звезды сериала «СашаТаня»
19:54
Специалисты ЭИСИ предрекли посланию Путина в 2021-м стать судьбоносным

Сейчас читают

Никогда не быть олигархом! Без каких линий на руках человек не сможет стать богатым
«Бесстрашные и готовы дать сдачи» — реакция Запада на высылку дипломатов США
Участница группы «2Маши» выбыла из шоу «Точь-в-точь» из-за смертельной болезни
«Боялись взрывчатки»: Жорин о том, как убитый «вор в законе» переполошил звездных жильцов ЖК «Алые паруса»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Патрушев заявил о возможном начале боевых действий на Украине при поддержке США
Какие схемы мошенники чаще всего используют с пенсионерами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака