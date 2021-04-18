К каким опасным заболеваниям приводит аллергия на пыльцу?

Весна — время первых теплых лучей солнца и цветов. А также время мучительного заболевания — аллергии. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал 5-tv.ru, чем опасна пыльца, на которую остро реагируют не только больные, но и здоровые люди.

Что такое аллергия?

«Аллергическая реакция — это извращенная или избыточная реакция иммунной системы на совершенно обычный, повседневный стимул. Все люди весной оказываются в контакте с пыльцой цветущих деревьев, а летом — с пыльцой других растений. Но есть доля людей, иммунная система которых очень сильно раздражается в ответ на попадание пыльцы, и развивается аллергическая реакция. Сама аллергическая реакция развивается в ответ на чужеродный белок», — рассказал аллерголог.

По словам эксперта, в пыльце очень много растительного белка. Попадая в теплую, влажную среду, зернышки пыльцы прорастают, образуя еще больше белков.

«И эта совокупность чужеродных белков пытается пройти сквозь слизистую человека, а наша иммунная система должна эту атаку отразить. И здесь происходит сбой», — пояснил эксперт.

Медик отметил, что одна треть человечества страдает от различных аллергий. Из них пятая часть не переносит именно пыльцу.

Для кого пыльца смертельно опасна?

По словам Владимира Болибока, на пыльцу реагируют не только аллергики, но и остальные люди.

«Пыльца, попадая в дыхательные пути, способствует тому, что дыхательные пути становятся более восприимчивыми к острым респираторным вирусным инфекциям. Это было продемонстрировано в специальных исследованиях по поводу COVID-19. Но и другие вирусы более оперативно внедряются, когда в воздухе находится пыльца», — сказал врач.

Почему аллергия — смертельно опасный недуг?

Несмотря на то, что многие не придают аллергии особого значения, она может привести к серьезным осложнениям.

«Аллергические реакции всегда опасны тем, что поскольку это воздухоносные пути, и если в них очень бурная реакция развивается, то это может привести к отеку слизистой, спазму, и, условно говоря, закупорке дыхательных путей. Человек не сможет дышать, без кислорода он может просто задохнуться и умереть», — отметил Владимир Болибок.

Он добавил, что при аллергии человек также может столкнуться с серьезными проблемами со слухом и зрением.

«Кроме того, что прежде всего, нарушается у человека дыхание, отек слизистых носоглотки, может привести к закупорке внутреннего слухового прохода и у человека будет тугоухость. Он может потерять слух, может возникнуть отит. И параллельно может происходить воспаление конъюнктива глаза — аллергический конъюнктивит. И если это очень сильно выражено и часто происходит, то иногда случается повреждение роговицы. У человека нарушается зрение, глаза воспаляются, начинается светобоязнь. У таких людей снижается работоспособность», — подытожил медик.

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