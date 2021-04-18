Елизавета II показала редкое фото с принцем Филиппом в день его похорон

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Анна Васильева
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Снимок 18-летней давности опубликовали в Instagram-аккаунте королевской семьи.

Елизавета II показала редкое фото с принцем Филиппом в день его похорон

Фото: www.globallookpress / Michael Webberley

Тема:
Умер муж Елизаветы II принц Филипп

Королева Елизавета II в день похорон своего супруга принца Филиппа показала их совместный снимок 18-летней давности. Редкое фото было опубликовано на официальной странице британской королевской семьи в Instagram.

На снимке королевская чета проводит время на вершине Койлз-Мьюик во время традиционного семейного отдыха в замке Балморал. Британская королева и ее любимый супруг выглядят счастливыми: герцог Эдинбургский лежит на коврике, опираясь на локоть, а Елизавета II сидит рядом. Кадр сделала графиня Уэссекская, супруга принца Эдварда, младшего сына принца Филиппа и королевы Елизаветы II.

«Ее Величество и королевская семья благодарны за соболезнования со всего мира, а также тронуты тем, что столько людей разделяют теплые воспоминания о герцоге и его жизни», — сказано в подписи к снимку.

 
 
 
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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

С мужем королевы Елизаветы II простились 17 апреля. Он скончался 9 апреля, не дожив до своего 100-летия всего два месяца. Брак принца Филиппа и Елизаветы II продлился 73 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что на похоронах принца Филиппа увидели признак скорого ухода Елизаветы II.

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