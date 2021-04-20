«Попал я?» — на фоне слухов об изнасиловании юморист Морозов заговорил о совести

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Виктория Андреева
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22-летняя студентка обвинила звезду «Кривого зеркала» в непристойных действиях. Актер вину не признает.

Фото, видео: Instagram @morozov_artist

Звезда «Кривого зеркала», юморист Александр Морозов впервые за долгое время вышел на связь с фанатами. В видеообращении он порассуждал на тему светских скандалов и людской совести. Монолог проходил под трек No Roots немецкой певицы Элис Мертон — любимую песню артиста.

Не секрет, что знаменитости часто встревают в двусмысленные ситуации. Не стал исключением и Морозов. 22-летняя студентка Елизавета Еременко обвинила его в изнасиловании и жестоком избиении. Девушка заявила, что все произошло в одном из номеров в роскошном отеле Москвы, где она якобы отдыхала с юмористом.

Елизавета утверждала, что актер познакомился с ней в соцсетях и пригласил на свидание. Студентка выкладывала сторис в Instagram, хвастаясь обстановкой в номере. В них же говорила, что буквально в другой комнате ее ожидает знаменитый Александр Морозов, поэтому она «в раю».

Со слов Еременко, до знакомства с актером у нее не было мужчин вообще. Секса с Александром она якобы не хотела, но последнего это «не остановило».

«Я думал, я просто артист, но нет. Оказывается, я — человек, который может попасть. Попал я или нет — решать вам. Но моя совесть чиста», — неожиданно заявил Морозов и подмигнул своим зрителям.

Instagram @liza_eryomenko

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед тем, как оказаться в тянутым в секс-скандал, актер Александр Морозов объявил кастинг на роль его спутницы.

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