«Она ничего не придумала»: Александр Морозов рассказал правду об «изнасиловании» студентки

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Виктория Андреева
Эксклюзив 6 353

Знаменитый юморист признался, что влюблен в 22-летнюю Елизавету Еременко и надеется на продолжение отношений.

Фото, видео: Instagram @morozov_artist, 5-tv.ru

Звезда шоу «Кривое зеркало», юморист Александр Морозов впервые откровенно рассказал об отношениях с 22-летней студенткой, которая обвинила его в грязных домогательствах и жестоком избиении. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru артист подтвердил, что интим все-таки был.

Несколько дней назад Елизавета Еременко объявила, что стала жертвой изнасилования. Девушка отметила, что тот самый «виновник случившегося» — Александр Морозов. Якобы все произошло в номере роскошного отеля Москвы, куда актер пригласил ее на свидание. Однако одними поцелуями и разговорами по душам дело не ограничилось. Со слов студентки, кавалер набросился на нее и силой склонил к половому акту.

«Получается, что я стал жертвой харассмента. Бред, конечно, тем не менее. <…> Секс был. <…> Она ничего не придумала. Но насилия же никакого не было. Она врет откровенно», — смеясь, заметил Морозов.

Актер добавил, что склонен доверять людям, а потому подлых поступков от своей новой пассии никак не ожидал. Он признался, что находится в растерянности, но не исключает, что девушка просто совершила глупую ошибку. Александр даже надеется на продолжение отношений с Елизаветой, если ситуация разрешится мирно.

«Да я на все готов. Она — хорошая девочка. Я не совсем тупой, чтобы это не разглядеть. Мне кажется, что она — хороший человек. Но просто чего-то попутала. <…> Да, она мне до сих пор нравится!» — подчеркнул юморист.

Instagram @liza_eryomenko

Будет суд?

Александр Морозов предположил, что молодая особа в силу возраста просто захотела попиариться на имени известного артиста. Вот и организовала небольшую провокацию. Он отметил, что перед тем, как уединиться, студентка «зарядила» камеры в номере. Вероятно для того, чтобы доказать: связь с актером все-таки была.

«Я склонен вообще доверять людям, и это, видимо, моя ошибка. Если какие-то отношения складываются, я в них, как в омут — с головой. Получаю удовольствие. А тут вот прилетает и по жопе тебя бьет. За что? Вообще не понятно», — рассуждал собеседник 5-tv.ru.

В заключение Морозов добавил, что грозить возлюбленной судебными исками не будет. Во-первых, потому что не видит в этом смысла. Во-вторых, все-таки он испытывает к ней теплые чувства.

«Странно подавать что-то на девушку, с которой у тебя что-то было. Как я скажу судье или кому-то: „Посмотрите, вот у меня был с ней секс, но она сволочь!“ Так что ли?» — хохотал Александр Морозов.

Ранее 5-tv.ru показал странное видео, которое записал Александр Морозов перед признанием в связи с молодой студенткой.

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