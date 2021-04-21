Королева Елизавета II выбрала сторону в конфликте принцев Уильяма и Гарри

Королева Великобритании Елизавета II выбрала сторону принца Уильяма в его конфликте с братом Гарри, разгоревшемся после скандального интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри. Об этом сообщает Daily Mail.

«Королева дала ясно понять своим старшим советникам, что она едина с Чарльзом и Уильямом», — сообщил источник близкий к королевской семье.

Разногласия начались, когда принц Гарри уехал в США вместе с Меган Маркл. Герцог Сассекский лишился финансовой поддержи семьи, а принц Чарльз и вовсе не разговаривал с сыном несколько месяцев. Скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри лишь усилило напряжение в семье.

<<<ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 95 фактов о Елизавете II: Все о частной и публичной жизни королевы-рекордсменки>>>

Некоторые члены королевской династии демонстративно не поздоровались с Гарри на похоронах принца Филиппа. Дядя и тетя скандального отпрыска — принцесса Анна и принц Эдвард — сделали вид, что не заметили родственника. Похоже, что королевская семья переживает настоящий раскол.

После траурной церемонии прощания с дедом, принц Гарри уединился со страшим братом, скрываясь от камер. Возможно, что смерть дедушки воссоединит членов королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британцы были возмущены примирительным письмом принца Гарри к его отцу.