Королева Елизавета II выбрала сторону в конфликте принцев Уильяма и Гарри

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Екатерина Бородина
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Ранее герцог Сассекский оставил жену Меган Маркл в США, а сам отправился на похороны дедушки — принца Филиппа.

Королева Елизавета II выбрала сторону в конфликте принцев Уильяма и Гарри

Фото: www.globallookpress / PPE/face to face

Королева Великобритании Елизавета II выбрала сторону принца Уильяма в его конфликте с братом Гарри, разгоревшемся после скандального интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри. Об этом сообщает Daily Mail.

«Королева дала ясно понять своим старшим советникам, что она едина с Чарльзом и Уильямом», — сообщил источник близкий к королевской семье.

Разногласия начались, когда принц Гарри уехал в США вместе с Меган Маркл. Герцог Сассекский лишился финансовой поддержи семьи, а принц Чарльз и вовсе не разговаривал с сыном несколько месяцев. Скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри лишь усилило напряжение в семье.

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Некоторые члены королевской династии демонстративно не поздоровались с Гарри на похоронах принца Филиппа. Дядя и тетя скандального отпрыска — принцесса Анна и принц Эдвард — сделали вид, что не заметили родственника. Похоже, что королевская семья переживает настоящий раскол.

После траурной церемонии прощания с дедом, принц Гарри уединился со страшим братом, скрываясь от камер. Возможно, что смерть дедушки воссоединит членов королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британцы были возмущены примирительным письмом принца Гарри к его отцу.

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