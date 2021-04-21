Результат поражает: сколько денег потратила Лариса Долина на «новую» внешность?

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Виктория Андреева
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Звезда эстрады в короткие сроки похудела до 44 размера одежды. Неужели помогли пластические хирурги?

Результат поражает: сколько денег потратила Лариса Долина на «новую» внешность?

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Народная артистка РФ Лариса Долина с каждым днем становится все краше и краше: лишние килограммы тают на глазах, кожа молодеет, а глаза все сильнее сияют от счастья. Что послужило поводом к таким кардинальным изменениям и как в 65 лет выглядеть на 40 — рассказала сама певица.

В эфире популярного шоу Doctor Style Долина призналась, что никогда не делала пластических операций — хирургические вмешательства она в принципе не признает. Выяснилось, что и спортом звезда заниматься не любит: работа выматывает гораздо сильнее. Секрет ее сногсшибательной внешности — в здоровом питании и умении правильно подать себя.

Ведущий шоу Джемал Махмудов отметил, что на свое преображение Лариса Долина потратила в общей сложности один миллион долларов или почти 80 миллионов рублей по действующему курсу. Большую часть суммы певица вложила в костюмы. Но потратилась также и на профессиональных диетологов. Именно они разработали такую систему питания, что в короткие сроки звезда смогла похудеть до 44 размера одежды.

«Хороший внешний вид влияет на самооценку. Ну, и надоело на себе носить тяжесть лишних килограммов. Я сдала кровь, анализы показали, что я могу есть, а что мне категорически нельзя употреблять. У меня было промежуточное голодание. Довольно продолжительное — 19 часов. Только пью воду», — приоткрыла тайну Долина.

А в заключение добавила, что за ее стилем тщательно следит обожаемая дочка Ангелина Миончинская.

«Она мне посылает фотографии той или иной вещи, и я выбираю то, что мне понравилось. У нее у самой очень хороший вкус, она какое-то время работала в индустрии моды, поэтому я ей доверяю», — рассказала звезда эстрады.

ТАСС / Павлишак Алексей, /Прокофьев Вячеслав

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит Лариса Долина без фильтров и фотошопа.

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