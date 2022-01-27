Ты узнаешь его из тысячи. Шесть привычек, выдающих украинских туристов

Путешественники, приносящие доход в бюджет туристического места, далеко не всегда производят приятное впечатление на местных жителей. И нередко представителей отдельных стран выделяют в общей массе визитеров и подвергают молчаливому осуждению. Так, граждане Украины обладают набором привычек, которые позволяют безошибочно определить туриста из этой страны. Их описала журналист украинского издания «Обозреватель».

1. Везде ходят в купальнике

Толпы туристов в купальниках и плавках, бодро вышагивающие по улицам курортного города — нередкое зрелище, которое могут наблюдать местные жители солнечных мест. Чаще всего теми, кто не утруждает себя даже накинуть поверх купальника легкую рубашку или платье, оказываются именно жители Украины. Их не останавливают даже предупреждающие таблички в странах, где за такое поведение можно получить штраф.

2. Обманом экономят деньги

Пройти бесплатно там, где за вход нужно заплатить даже небольшую сумму, сделать вид, что уже приобрел билет — любимая тактика поведения туристов из Украины. Они не чураются пройти к шведскому столу, в VIP-зону или платный бассейн даром, чем вызывают здравое раздражение тех, кто за отдых заплатил.

3. Отгоняют других туристов от памятников

Сделать фото на фоне достопримечательности хочет каждый путешественник. И, как правило, вокруг них образуются небольшие очереди — стоит подождать пару минут, и место освободится. Но некоторые спешат и начинают поторапливать окружающих. Фразы в духе — «Девушка, давайте поскорее, вы же тут не одна» — чаще всего звучат из уст украинцев.

4. Портят всем впечатление от экскурсии

На любой прогулке найдется человек, который будет раздражать спутников своими критическими замечаниями по поводу всего, что происходит: и еда в местных ресторанах ему дорогая и невкусная, и дорога плохая, и стоянка слишком короткая, и жарко, душно, дует из окна (нужное подчеркнуть — Прим. ред.). Не удивляйтесь, если таким туристом окажется именно гость из Украины.

5. Занимают лучшие места на пляже, оставляя вещи

Встать в шесть утра, прийти на пляж и кинуть полотенце на самый козырный лежак, чтобы потом пойти досыпать или купаться — классика жанра. Тем, кто пришел загорать к 10-11, остается небогатый выбор мест. Но украинцы привыкли жить по принципу: кто первый встал, того и тапки.

6. Шумят в отеле

Звукоизоляция в номерах, особенно недорогих отелей, не отличается высоким качеством, а в хостелах стены бываю чуть ли не картонными. Поэтому соседям гостей из Украины не позавидуешь — их громогласные голоса будут будить путешественников постоянно.

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