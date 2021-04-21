Как освободиться от сексуального притяжения к партнеру после расставания?

Сексуальная энергия и взаимное притяжение — нить, которая может связывать партнеров даже после окончания романтических отношений. Неудивительно, что очень часто, даже при новых спутниках, бывшие любовники оказываются в одной постели.

Чтобы не затягивать разрыв и исключить соблазн, а также почувствовать себя свободным и обновленным, важно перерезать эту нить, «очистить» себя от сексуальных флюидов. По мнению эзотериков, есть два эффективных ритуала, которые нужно выполнить один за другим. Они помогут вздохнуть свободно и двигаться дальше по жизни.

Физическая фаза — соляная ванна

Для этой процедуры нужно нагреть, но не доводя до кипения, два литра воды и бросить туда горсть крупной соли. Сначала примите обычную ванну, вымойте тело и волосы. После этого ополосните себя приготовленным раствором. Пока соленые струи бегут по вашему телу, представляйте, как вода забирает всю негативную энергию, что скопилась в вас за последнее время.

Ментальная фаза — разрыв энергетической связи

После солевой ванны уединитесь в отдельной комнате и зажгите белую свечу. Сядьте, закройте глаза и трижды глубоко вдохните — так вы сосредоточитесь и успокоитесь. Представляя, что вы находитесь в центре круга ясного белого света, вообразите луч, исходящий из вашей сердечной или сакральной (на несколько сантиметров ниже пупка) чакры. Поблагодарите Вселенную и вашего экс-возлюбленного за опыт, за все добрые поступки, за ласку и нежность, после чего визуализируйте острые ножницы, которыми вы перережете луч связи с партнером, пишет Сluber.com.ua.

В момент разрезания потока света скажите: «Я разрываю связь с (имя бывшего партнера) и все, что нас объединяет, безвозвратно. Я прощаюсь и желаю, чтобы у тебя все было хорошо. Теперь мы свободны и продолжаем жить в гармонии с собой». Повторите эту мантру, после чего посидите несколько минут с закрытыми глазами — вы почувствуете легкость, которую обрели после ритуала.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, которых ожидает бурный роман в мае 2021 года.