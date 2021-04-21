Александр Морозов показал огромные складки на теле после удаления части желудка
Звезда «Кривого зеркала» все еще восстанавливается и носит корсет.
Фото: Instagram @morozov_artist
Юморист Александр Морозов, решившийся несколько месяцев назад на серьезную операцию для избавления от лишнего веса — гастрошунтирование, показал шокирующие кадры, сделанные перед абдоминопластикой. На них он продемонстрировал, как выглядела кожа на его торсе после удаления жира.
Во время многочисленных операций артист вел видеодневник, фрагменты которого и обнародовал в передаче «Прямой эфир». По словам Морозова, свисающие складки даже били его по бедрам при ходьбе.
«Это была не только абдоминопластика, то есть отрезание так называемого фартука, или лишней кожи, лоскута. Была еще липосакция спины и, извините за интимные подробности, липосакция лобка, чтобы я уже совсем превратился в мужеподобного человека», — признавался артист ранее «Собеседнику».
Комик не стал худеть с помощью диет и спорта, а просто сделал гастрошунтирование, с помощью которого уменьшается объем желудка. Так Морозову удалось избавиться от лишнего 51 килограмма. Сейчас он все еще восстанавливается после операции: ежедневно ездит к медикам на перевязки и ходит в корсете.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что 22-летняя студентка обвинила Александра Морозова в изнасиловании и жестоком избиении. В эксклюзивном интервью артист рассказал, как все было на самом деле.
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