Александр Морозов показал огромные складки на теле после удаления части желудка

Юморист Александр Морозов, решившийся несколько месяцев назад на серьезную операцию для избавления от лишнего веса — гастрошунтирование, показал шокирующие кадры, сделанные перед абдоминопластикой. На них он продемонстрировал, как выглядела кожа на его торсе после удаления жира.

Во время многочисленных операций артист вел видеодневник, фрагменты которого и обнародовал в передаче «Прямой эфир». По словам Морозова, свисающие складки даже били его по бедрам при ходьбе.

Фрагмент передачи «Прямой эфир» на телеканале Россия 1

«Это была не только абдоминопластика, то есть отрезание так называемого фартука, или лишней кожи, лоскута. Была еще липосакция спины и, извините за интимные подробности, липосакция лобка, чтобы я уже совсем превратился в мужеподобного человека», — признавался артист ранее «Собеседнику».

Комик не стал худеть с помощью диет и спорта, а просто сделал гастрошунтирование, с помощью которого уменьшается объем желудка. Так Морозову удалось избавиться от лишнего 51 килограмма. Сейчас он все еще восстанавливается после операции: ежедневно ездит к медикам на перевязки и ходит в корсете.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 22-летняя студентка обвинила Александра Морозова в изнасиловании и жестоком избиении. В эксклюзивном интервью артист рассказал, как все было на самом деле.