Размер имеет значение? Семь самых смешных мифов о мужском достоинстве

Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер 1 720

Стало известно, можно ли определить размер полового органа по ноге и мешает ли презерватив мужчине во время секса.

Размер имеет значение? Семь самых смешных мифов о мужском достоинстве

Фото: depositphotos / VitalikRadko

Половой член нельзя назвать самым сложным органом в мужском организме, но именно с ним связано множество распространенных в обществе заблуждений. Семь самых смешных мифов о мужском достоинстве развеяло издание Cosmopolitan.

Гадание по ноге

По размеру ноги ухажера нельзя определить размер его полового органа. Исследование, которое ученые провели еще в 2002 году, доказало, что никакой связи между величиной конечностей и пенисом нет.

Хрупкое достоинство

Существует мнение, что сломать половой член очень легко. На самом деле это не так. С 1921 года зарегистрировали всего около 1,6 тысячи подобных случаев. Чтобы получить подобную травму, мужчине с эрекцией нужно с разбегу врезаться в твердую поверхность.

Чудотворящая сперма

Вопреки надеждам многих дам, сперма не спасет от прыщей и старения кожи. В семенной жидкости содержится немало полезных веществ, вроде белков и аскорбиновой кислоты, но косметологических чудес от нее ждать не стоит.

Размер имеет значение

Важность длины мужского достоинства сильно преувеличена. По мнению ученых, для обоюдного удовольствия намного важнее его диаметр. К слову, средний размер полового члена составляет 13-14 сантиметров, и многие дамы предпочитают именно такие. А вот занятия любовью с партнером с более внушительными параметрами может доставить девушке дискомфорт и болезненные ощущения.

Презерватив мешает чувствам

Мужчины, которые оправдывают отсутствие презерватива во время полового акта притуплением ощущений, нагло врут себе и партнерше. Сейчас существует большой выбор контрацептивов, которые можно подобрать вместе и найти отличный компромисс.

Спираль опасна

Внутриматочная спираль, которую многие девушки используют для контрацепции, никак не может мешать при половом акте. Чаще всего мужчины, которые заявляют, что спираль царапает его в самом нежном месте, просто боятся заранее. Гинекологи утверждают, что представителям сильного пола не о чем переживать.

Искривление — это плохо

Многие женщины считают, что искривление полового члена — это аномалия. Некоторые думают, что мужчина ломал свой половой орган и теперь его достоинство в опасности. Это не так! Если оно резко изогнуто, то возможно, что у носителя болезнь Пейрони. Это довольно редкое нарушение, которое затрагивает около 9% мужского населения. Например, в ряды звезд с таким диагнозом входит Энрике Иглесиас — болезнь Пейрони не мешает ему быть одним из самых горячих мужчин мира.

Ранее 5-tv.ru писал, что сексолог рассказал о самых главных страхах мужчин в постели.

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