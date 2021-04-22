После обращения певицы Наргиз в полицию возбуждено уголовное дело

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 1 003

Поводом для обращения артистки к правоохранителям стал инцидент, который произошел еще в 2019 году.

После обращения певицы Наргиз в полицию возбуждено уголовное дело

Фото: ТАСС / Шахиджанян Сергей

После обращения певицы Наргиз Закировой в полицию возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно 5-tv.ru. Согласно имеющимся данным, поводом для обращения артистки к правоохранителям стал инцидент, который произошел еще в августе 2019 года, и касается он клеветы.

Прежде известная российская артистка Наргиз рассказывала о том, что некие люди опубликовали в социальной сети Instagram пост, в котором обрушились на нее с жесткой критикой. При этом свое мнение автор публикации высказал в форме утверждения, не приводя при этом никаких доказательств своим словам.

По словам Наргиз, злоумышленники распространили несоответствующие действительности и заведомо ложные сведения о ней, тем самым оклеветав ее. Кроме того, заключение эксперта подтвердило, что в сообщении имеются высказывания, которые выражают негативную оценку певицы.

К слову ранее о певице Наргиз негативно высказывались и ее коллеги. В частности актер Иван Охлобыстин говорил, что артистка страдает алкоголизмом. На это заявление звезда ответила довольно резко, отметив, что актер с ней не знаком, чтобы мог так рассуждать.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.42
-0.40 92.04
-0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:29
Стало известно, когда УЕФА окончательно выберет города-хозяева Евро-2020
2:03
Что могло стать причиной ДТП со сгоревшими заживо на КАД в Петербурге?
1:46
«Трудности не пугают»: Карпович заявила о готовности стать мамой
1:19
Бутусов, Шевчук, Ратманский: кого и за что наградили на премии «Золотая маска»
0:54
Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами
0:40
Самые эффектные наряды звезд на красной дорожке в честь открытия ММКФ — фото и видео

Сейчас читают

Терентьев день: что можно и категорически нельзя делать 23 апреля
Вдовца Легкоступовой взбесили обвинения в обмане и смерти еще одной женщины
«Следователь заинтересовался»: Жорин об истории очередной жертвы Юрия Фирсова
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака