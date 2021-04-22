После обращения певицы Наргиз в полицию возбуждено уголовное дело

После обращения певицы Наргиз Закировой в полицию возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно 5-tv.ru. Согласно имеющимся данным, поводом для обращения артистки к правоохранителям стал инцидент, который произошел еще в августе 2019 года, и касается он клеветы.

Прежде известная российская артистка Наргиз рассказывала о том, что некие люди опубликовали в социальной сети Instagram пост, в котором обрушились на нее с жесткой критикой. При этом свое мнение автор публикации высказал в форме утверждения, не приводя при этом никаких доказательств своим словам.

По словам Наргиз, злоумышленники распространили несоответствующие действительности и заведомо ложные сведения о ней, тем самым оклеветав ее. Кроме того, заключение эксперта подтвердило, что в сообщении имеются высказывания, которые выражают негативную оценку певицы.

К слову ранее о певице Наргиз негативно высказывались и ее коллеги. В частности актер Иван Охлобыстин говорил, что артистка страдает алкоголизмом. На это заявление звезда ответила довольно резко, отметив, что актер с ней не знаком, чтобы мог так рассуждать.