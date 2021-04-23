«Паритет так паритет»: Захарова указала на огромный просчет Чехии в конфликте с РФ

Чехия и примкнувшая к ней Словакия перевели дипломатический конфликт с Москвой на повышенный уровень. Прага высылает еще 63 сотрудника российского посольства — обиды все те же. Братислава отправляет трех наших дипломатов домой из солидарности с соседями. Москва пообещала ответить соразмерно, МИД взял тревожную паузу на подумать.

Кто будет сражаться на дипломатическом фронте, задумался корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин.

Вопреки всем ультиматумам, российское посольство в Праге этим утром работало в обычном режиме, но по воле чешских политиков вся эта работа может резко замедлится.

Посол Змеевский был повторно вызван в МИД, после чего стало ясно: Чехия все-таки пошла на дальнейшее обострение и сокращает состав нашей миссии до семи дипломатов и 25 служащих.

«Российская Федерация не дала ответа до полудня, как того требовала Чехия. Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием нашего посольства в Москве», — сказал глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Ответ России последовал незамедлительно: Прага загоняет двусторонние отношения в крутое пике.

«Логику в действиях Запада найти иногда очень сложно. Посмотрите, что творится сейчас в Праге. Даже сами заявления противоречат друг другу и каждые полтора часа меняются», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова добавила, что большую часть сотрудников чешской дипмиссии в Москве составляли российские граждане. Россия же, наоборот, не нанимает в свои посольства иностранных граждан. Поскольку МИД потребовал сократить число нанятых на месте работников чешского диппредставительства, теперь все категории сотрудников посольства Чехии в количественном отношении будут приведены к паритету с посольством России в Праге.

«Они получили то, о чем даже не мечтали в страшном сне. Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово „паритет“. Ну паритет так паритет», — подчеркнула Захарова.

Бывшему послу Чехии в России Ярославу Башта уже даже не обидно за державу, а — страшно за нее.

«Я просто боюсь, что люди, которые это подготовили, не знают ничего о международной политике. Они просто должны бы были посмотреть на Венскую конвенцию, которая регулирует дипломатические отношения между государствами», — возмущается Ярослав.

Ожидаемо в наступление перешли Евросоюз и НАТО — альянс выражает свою солидарность; пользуясь случаем, рвется в бой Прибалтика. Литва теперь тоже рассматривает вопрос высылки наших дипломатов; а в соседней с Чехией Словакии уже и с числом определились: Братислава просит покинуть страну трех человек.

И только о том, что Чехия так и не предоставила никаких доказательств причастности России ко взрывам на своем военном складе в 2014 году, мало кто вспоминает.

«Никаких доказательств нет для нас откровенных. Все это пропаганда. Говорят, что есть там доказательства какие-то, есть какие-то свидетельства, но ничего нет», — отмечает чешский публицист Станислав Новотный.

На российское посольство сейчас нацелены десятки телекамер, возле него вновь усилены полицейские патрули. И хотя премьер-министр страны говорит, что это всего лишь «дипломатическая размолвка, а не объявление Холодной войны», больше похоже на последнее.