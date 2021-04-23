Читайте по губам: о чем говорили Гарри и Уильям после похорон принца Филиппа?

Появление принца Гарри на похоронах мужа королевы Елизаветы II — герцога Эдинбургского Филиппа — удивило многих. Казалось, после скандала с отказом от титула и всевозможных обвинений в адрес членов монаршей семьи он и не подумает вернуться в Лондон. Но что на самом деле шокировало публику, так это внезапно развязавшийся диалог между «бунтарем» и его братом принцем Уильямом после процессии — знаменитые родственники не общались по душам уже несколько месяцев.

Daily Express напоминает, что после траурного мероприятия в Виндзоре Гарри и Уильям отправились в замок, где общались около двух часов. О чем именно — неизвестно. Многие полагают, что братья, наконец, обсудили напряженные отношения. Однако часть диалога, попавшую в объективы камер, все-таки удалось расшифровать.

Следуя к дому, Гарри и Уильям обсуждали ход процессии и последние слова принца Филиппа, не дожившего до своего 100-летия всего два месяца.

«Да, это было здорово, не так ли?» — обратился к брату герцог Кембриджский.

«Все было так, как он хотел», — отреагировал Гарри.

«Да, действительно прекрасное обслуживание и музыка», — подытожил Ульям.

Церемония прощания с принцем Филиппом состоялась 17 апреля. На ней присутствовали только его самые близкие люди за единственным исключением. Супруга Гарри — актриса Меган Маркл — отказалась лететь в Лондон. Причиной тому был слишком большой срок беременности. Звезда ждет второго малыша и не хочет подвергать себя перегрузкам, передает «Экономика сегодня».

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