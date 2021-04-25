Рэпер Алишер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина опубликовали на своих страницах в Instagram серию откровенных снимков — на них звезды предстали полностью обнаженными. Кадры выглядят так, будто фотограф Maria Shen присутствовала во время эротических утех молодых людей и пыталась поймать самые горячие моменты.

«Я всегда забираю все самое лучшее. И мужчин (женщин) это тоже касается. Не завидуйте, плиз. А хотя нет, завидуйте», — так подписали свои посты знаменитости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВНЕ ИГРЫ 🦋 (@morgen_shtern)

Поклонники неоднозначно восприняли фото на грани порнографии. Хоть они и привыкли к сексуальному подтексту и творчества, и публикаций популярной парочки, но когда на Диларе не осталось ничего, кроме трусиков, фанатам показалось, что это перебор. Другие же наоборот, были восхищены обуревающей Алишера и Дилару страстью и сочли, что в демонстрации чувств нет ничего преступного.

В начале апреля избраннице Моргенштерна исполнился 21 год. Бойфренд немногим старше подруги — ему 23. Вместе они уже три года. История их любви началась еще на родине в Уфе, когда о рэпере еще никто не слышал, и о роскошной жизни и многомиллионной аудитории ребята лишь мечтали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДилАра (@influesii)

Когда карьера скандального музыканта пошла в гору, он захотел свободы и приключений, ведь о его обществе мечтали тысячи красивых дам. Однако спустя год рэпер вернулся к своей пассии. Дилара не только пользуется популярностью и монетизирует свои аккаунты в соцсетях, но и активно участвует в работе Моргенштерна. Так, к примеру, она снялась в клипе на его песню Cristal i МОЕТ. Но и в нем она была более одетой, чем на упомянутых кадрах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Моргенштерн боится ехать с концертом на Украину.