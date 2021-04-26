Британцы высмеяли полет «секретного» самолета U-2 в качестве предупреждения РФ 

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Алина Потёмкина
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Судно, созданное в 50-х годах прошлого века, подняли в воздух из-за напряженности на российско-украинской границе.

Британцы высмеяли полет «секретного» самолета U-2 в качестве предупреждения РФ 

Фото: www.globallookpress.com / National Aeronautics & Space Adm

США подняли в воздух самолет-разведчик U-2 из-за напряженности на российско-украинской границе. Как сообщает издание Daily Mail, «сверхсекретное» судно-шпион вылетело с авиабазы Фэрфорд в Великобритании на прошлой неделе, чтобы начать очередную разведывательную миссию в Европе. В то же время было объявлено об отводе российских войск от границы с Украиной.

Официальных комментариев смены дислокации судна не поступало, но авторы статьи предполагают, что это было предупреждение со стороны Вашингтона для Москвы.

Читатели издания подняли на смех авторов статьи, отметив и возраст «секретного» самолета, созданного в 1955 году, и сам факт, что о судне-шпионе так свободно пишут в газете. Многие подмечали, что этой заметкой издание предупредило Москву об «опасности».

«Если это совершенно секретно, почему, черт возьми, вы об этом сообщаете?»

«Ой, сбитый в 1960 году над Советским Союзом!»

«Я видел его обломки в нашем музее Вооруженных сил»

«Он потерялся, потому что у улиц не было названий»

«У русских есть ракета-носитель, чтобы сбивать эти самолеты, если они захотят»

«Самолету почти столько же лет, сколько Байдену», — насмехались британцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российский истребитель не дал самолету ВВС США нарушить границы РФ.

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