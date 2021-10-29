Не боятся смерти: носители каких имен проживут дольше остальных

|
Екатерина Бородина
15 471

Считается, что имя дарует своему нобладателю не только определенные черты характера, но и влияет на продолжительность его жизни.

Не боятся смерти: носители каких имен проживут дольше остальных

Фото: Depositphotos / ridofranz

Среди огромного количества имен, есть те, чьи носители живут дольше остальных. Некоторыми экспертами не раз отмечалось, что обладатели библейских имен, к примеру, Моисеи чаще отмечали преклонные года. Специалисты собрали воедино мужские и женские имена и выявили среди них те, что осчастливят своего обладателя долгой жизнью.

Женские имена

Среди представительниц прекрасного пола и без того много долгожительниц, однако даже среди них есть "лидеры" с особенными именами. Например, Александра, Екатерина, Мария и Анна имеют все шансы отметить столетие. Причем две последних вообще рождаются невероятно счастливыми — им, как правило, удается не только прожить жизнь, но и успеть в ней достичь желаемого.

Александры редко болеют. Эти дамы ведут активный образ жизни, правильно питаются и уважают спорт. Носительница имени Екатерина отличается дружелюбностью и лидерскими качествами, что, возможно, имеет какое-то влияние на их долголетие. Большой жизненной силой обладают также Ева, Эвелина, Анастасия и Ирина.

Мужские имена

Среди всех остальных выделяется имя Илья — его обладатель общителен и жизнелюбив. Это помогает ему легко справляться с жизненными неурядицами и меньше нервничать.

Кроме того, в список долгожителей можно занести и Геннадия — с младых ногтей носители этого имени отличаются крепким здоровьем, а кроме того они достаточно аккуратны и осторожны — это бережет их жизни от несчастных случаев.

Неконфликтные, люди с крепким здоровьем — такие качества приписывают мужчинам с именами Георгий, Николай и Борис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как узнать имя будущего мужа по дате рождения.

+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
70.52
0.71 81.84
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:44
Доброе утро на МКАД: ДТП с тремя машинами парализовало три полосы из пяти
8:39
Летчики нарисовали в небе сердце в День всемирной борьбы с инсультом
8:34
Блогер заявила, что ей Самойлова угрожает судом из-за критики курса
8:28
Гинцбург назвал срок действия назальной вакцины от коронавируса
8:11
Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишни»
8:10
Оправдан ли брак, когда один супруг другому во внуки годится и к чему это приведет

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака
Премия Topical Style Awards 2021: У кого из звезд есть чувство стиля?
Как определить свое будущее по дате рождения и имени
Как по дате рождения узнать, когда вы разбогатеете?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака