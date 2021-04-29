Какие знаки зодиака разбогатеют в мае 2021 года

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Егор Измалкин
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Астрологи рассказали, кого ожидают неплохие доходы в последнем месяце весны.

Какие знаки зодиака разбогатеют в мае 2021 года

Фото: Depositphotos / OSHI

Чтобы провести предстоящие праздники с особым удовольствием, необходимо иметь на это средства и ни в чем себе не отказывать. В надвигающемся мае звезды будут благосклонны к некоторым представителям зодиакального круга, утверждают астрологи, и подарят денежное благополучие.

Тельцы

Заработок увеличится у представителей этого знака в разы, однако расслабляться им не стоит. Упорный и честный труд поможет им приблизиться к новой карьерной ступени. Также появится возможность дополнительного дохода — наследство или выигрыш. Полученные деньги лучше всего вложить в свое здоровье или красоту. Это станет неплохой инвестицией в будущее.

Раки

Раки неплохо потрудились, теперь пришла пора тратить полученные деньги. В первую очередь, звезды советуют избавиться от долгов, если они есть. Не нужно забывать и о заветной мечте, ведь она есть у каждого — в мае самый подходящий момент, чтобы представители этого знака смогли осуществить ее. Не стоит жалеть на это накопленное.

Девы

Девы будут буквально купаться в деньгах, а доходы будут превышать расходы. Куда и как потратить лишние деньги, представители этого знака прекрасно знают, и смогут их выгодно инвестировать. Май — самое время сделать вложения с расчетом на будущее. Быстро сможет окупиться и открытие собственного дела, главное — правильным образом спрогнозировать риски и рассчитать первоначальные затраты.

Козероги

Май 2021 года — неплохое время для Козерогов, чтобы сменить работу или начать свое дело. Также можно стать соинвестором какого-либо проекта. В любом случае — доход гарантирован. Представители этого знака смогут открыть для себя новый источник дохода. Тратить полученные деньги лучше всего осознанно — на себя и близких.

Рыбы

Что бы ни начали делать в мае Рыбы, они получат хорошую прибыль. Однако, иногда придется не только вкладывать, но и тратить — в любом случае все это быстро окупится. Необходимо контролировать свои расходы и не забывать, что их нужно соизмерять с доходами. Также следует выделять время для отдыха, чтобы набраться сил для новых свершений в работе, пишут «Белновости».

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на май 2021 года.

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