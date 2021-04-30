Новость о том, что актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух готовятся стать родителями, приятно удивила как коллег звездной четы, так и их родителей. Фанаты уже принялись угадывать пол будущего ребенка пары и даже его предназначение. Разгорелись настоящие споры насчет того, по чьим стопам пойдет малыш: актерским — маминым или спортивным — папиным?

Таролог Марианна Абравитова дала 5-tv.ru ответы на интересующие вопросы и поделилась прогнозом на то, какая судьба ждет первенца Арзамасовой и Авербуха. Ясновидящая отметила, что знаменитости сумели построить очень гармоничный союз, что, безусловно, отразится на жизни и характере их ребенка.

«Несмотря на большую разницу в возрасте, эти люди друг другу очень-очень подходят. Эта пара гармонична», — подчеркнула Абравитова.

Таролог предполагает, что у звездной четы скорее всего родится мальчик, а если это все-таки будет девочка, то очень энергичная и боевая, которая сможет всем дать достойный отпор.

«Характер будет боевой, очень энергичный, очень экспрессивный, поэтому совет: направлять ребенка либо в спорт, либо в творческое русло, потому что этой энергии будет очень много и справиться с этим ребенком будет крайне тяжело семи нянюшкам», — подчеркнула ясновидящая.

По словам Абравитовой, ребенок Арзамасовой и Авербуха будет таить себе множество талантов, что ему невероятно поможет в жизни.

«Это будет человек, таланты которого будут распространяться в разные ниши творчества. Возможно, он будет петь, играть, кататься на коньках, играть в театре. Внешне человек будет привлекательным, но все же красота скорее внутренняя, харизматичная брызжущая в этот мир», — пояснила таролог.

Дойдет даже до того, что малыш переплюнет своих родителей в славе и популярности. Настолько одаренным он будет от природы, считает ясновидящая.

Среди прочего, ребенок будет абсолютно бесконфликтным, что ему поможет наладить отношения с родственниками и старшим братом — сыном Авербуха от прошлого брака.

«Тот, кто родится, с очень дружественной составляющей к этому миру в принципе, человек без агрессии, поэтому будет находить общий язык с большим количеством людей, со всеми родственниками, в том числе со старшим сыном Авербуха», — заверила Абравитова.

В заключение она отметила, что Авербух с Арзамасовой станут многодетными родителями, поэтому поклонники порадуются за них еще не раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Авербух и Арзамасова сообщили о беременности звезды «Папиных дочек».