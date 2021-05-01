«Я буду слушаться дядю»: Никита Панфилов узнал об измене жены от сына

У творческих людей — непростая судьба. Кому-то не везет с карьерой, а кому-то — с личной жизнью. Часто случается, что между семьей и работой нужно выбрать что-то одно. В свое время заложником ситуации оказался и звезда сериалов «Мажор» и «Пес» Никита Панфилов.

В свои 42 года знаменитый «герой-любовник» женат уже в третий раз. Панфилов искренне надеется, что брак с врачом Ксенией Соколовой — последний. Он признался, что не раз страдал от измен и больше не хочет душевной боли.

Первая супруга Никиты Панфилова — актриса Вера Бабенко. С ней он прожил недолго и расстался со скандалом. Однажды в телефоне благоверной актер заметил переписку с чужим мужчиной. Поначалу в измену не поверил и даже попытался наладить отношения. А потом вдруг понял, что живет с предателем и ушел из семьи.

У Панфилова было много краткосрочных романов. Но потом он вдруг встретил Ладу Пояркову и окончательно влюбился. Актер надеялся, что с этой женщиной сможет обрести истинное счастье. В 2013-м девушка родила мужчине сына Добрыню. Но и этот союз с треском развалился.

Никиту позвали на съемки фильма «Пес» в Киев, супруга ехать отказалась. Чрезмерная страсть к работе опять сыграла злую шутку с Панфиловым: начались скандалы, взаимные упреки. А потом Лада и вовсе решила доверить свою жизнь другому мужчине.

«Я говорил сыну, что он должен слушаться родителей. На это Добрыня сказал: „Да, я буду слушаться маму, папу и дядю“. Имени этого дяди я называть не буду. <…> Лада твердила: „Если бы ты меня любил, ты бы сменил профессию“», — цитирует актера Hello!.

Instagram @panfilov_nikita

Залечить душевные раны Никиты Панфилова смогла лишь Ксения Соколова. Влюбленные расписались летом 2017 года, а уже через год у них появилась дочка Аврора.

«Меня абсолютно устраивает то, как сейчас выглядит наша семья. Ксюша понимает, что у меня есть работа, а ее работой являются дом и семья. У нас нет взаимных претензий друг к другу. Она уважает мой труд, а я — ее заботы о доме и по воспитанию дочери», — подвел итог известный шоумен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие отношения у Никиты Панфилова сохранились с сыном после развода.