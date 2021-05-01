«На туфли прилетает кровища»: финалистка «Голоса» о трагедии, прервавшей ее выступление

Финалистка шоу «Голос» Анастасия Спиридонова рассказала о кровавом инциденте, прервавшем одно из ее выступлений в забегаловке. Трагичный случай произошел, когда будущей звезде было 20 лет — тогда она пела во многих барах и ресторанах, что порой было крайне опасно.

По словам Анастасии, она не стыдится того, что в течение нескольких лет работала в низкопробных заведениях, где ей порой заказывали исполнить «Владимирский централ». Как отметила артистка, многие ее коллеги прошли «кабацкую школу».

Однако гибель человека прямо во время выступления Спиридоновой произвела на нее неизгладимое впечатление. Жуткое происшествие дало ей понять, что, несмотря на прибыльность такого рода деятельности, с такой жизнью пора завязывать.

«Вдруг ко мне на мои остроносые туфли прилетает кровища — будто с ножа смахнули. Убили человека… Началась драка. Я спряталась за бордовой шторкой и увидела, что охрана никак на потасовку и убийство никак не реагирует, не вызывает полицию. Тогда я поняла, что мне 20 лет, я девочка, а на моих глазах убивают человека, поэтому надо валить!» — приводит слова Спиридоновой из интервью Алене Жигаловой «Дни.ру».

Анастасия Спиридонова вышла в финал шоу «Голос», стала победительницей музыкальной телепередачи «Три аккорда» и шоу перевоплощений «Точь-в-точь!» на Первом канале. Ранее 5-tv.ru рассказывал о финальной битве певицы и актрисы Анастасии Макеевой. Артистки выступили в неожиданных образах, представ в образах Пелагеи и американской звезды соула Ареты Франклин.