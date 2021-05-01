Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 мая

Общий фон предстоящей недели с 3 по 9 мая будет располагать к непоследовательным и непредсказуемым действиям, которые могут входить в противоречие с уже существующими обязательствами. Об этом 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв. Неделя, по его словам, также может подталкивать многих из нас к излишествам в сексуальной и романтической сфере.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит относительно спокойная неделя. Лучше всего посвятить ее стратегическому планированию, осмыслению ваших отдаленных целей, составлению долгосрочных планов. Обычно такая работа вам не очень по душе, но сейчас ваше мышление и энергетика как раз в подходящем состоянии для таких задач.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам на предстоящей неделе лучше всего задуматься о своем месте в жизни. Удовлетворяет ли вас то, чего вы достигли? Действительно ли ваша текущая ситуация соответствует вашим глубинным ценностям и интересам? На своем ли вы месте? Ответы, которые вы получите, могут значительно повлиять на ваше будущее. В остальном неделя для вас довольно спокойная.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам будет полезно повысить количество ответственности и дисциплины в своей жизни. Подумайте, не надоело ли вам так часто переключаться с одного дела на другое? Если бы вы хотели оставить в своей жизни что-то самое главное и сосредоточиться на этом, что бы это было? Запишите два-три ответа и постарайтесь в ближайшее время сконцентрироваться на этих делах и интересах. Неделя располагает к такой концентрации сил и внимания.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит позитивная неделя. Вы будете чувствовать уверенность в себе, хороший запас сил и энергии для реализации всех своих планов. Неделя подходит для того, чтобы отстаивать свои интересы, добиваться новых высот, осуществлять амбиции, которые обычно живут где-то глубоко внутри вас. Сейчас подходящий момент, чтобы сделать шаг вперед.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя напряженная. Возможны конфликты, борьба за территории влияния, обострение противоречий между старым и новым. Вам лучше всего будет провести неделю в спокойном режиме, не слишком много планировать и взваливать на себя.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит очень позитивная неделя. У вас большое количество сил, уверенности в себе, есть желание действовать и добиваться результатов. Воспользуйтесь энергиями недели, чтобы переделать все важные дела. Неделя также будет благоприятствовать и романтической и сексуальной сферам.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Возможны ссоры и конфликты с окружающими. Но ваше благоразумие скорее всего возьмет верх, а перспективы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества помогут вам погасить огонь противоречий и прийти к компромиссу с окружающими.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит очень напряженная неделя. Возможны ожесточённые конфликты и противостояние с окружающими. В том числе в личной сфере. То, что вас будет при этом поддерживать — это большой приток энергии и физической активности. Постарайтесь направить максимум этой энергии на занятия спортом, которые помогут поменять личное состояние и избежать конфликтов с окружающими.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов это будет неделя со смешанным влиянием планет. Скорее всего вам будет непросто договориться с окружающими и прийти к взаимопониманию. При этом сами вы будете чувствовать себя довольно уверенно и сможете реализовывать свои планы и задачи. На предстоящей неделе больше полагайтесь на себя и меньше уделяйте внимания взаимодействию с окружающими и созданию новых договоренностей.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит насыщенная неделя, когда они смогут добиться многого, особенно, если будут опираться на способность к компромиссу и стремление найти общие интересы с окружающими. Напористость или агрессивность наоборот будут мешать продуктивной деятельности и взаимоотношениям с людьми.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя напряженная. Возможны конфликты с окружающими, неспособность донести свои идеи, неготовность окружающих понять ваши мысли. Разрядить обстановку вам помогут спонтанные выбросы энергии — например, физическая активность, не требующая большой дисциплины.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит очень позитивная неделя. Основные ее особенности — уверенность в себе и прилив сил. Особенно полезно будет начать новые важные для вас дела. Также можно заметно продвинуть вперед те задачи, которые нуждаются в развитии. Составьте список того, что для вас важно и интересно — и в полной мере воспользуйтесь энергиями предстоящей недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие перемены сулят человечеству планеты в мае. Весь последний месяц весны будет ознаменован любопытными астрологическими аспектами — от появления Черной Луны Лиллит до статичного Сатурна.