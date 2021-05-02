Меркурий в Близнецах и шаловливая Венера: астропрогноз на неделю с 3 по 9 мая

|
Анастасия Шадская
Эксклюзив 2 637

Алена Никольская рассказала, чего ждать в первую неделю мая.

Фото, видео: Depositphotos / Wavebreakmedia; 5-tv.ru

Первые дни мая ознаменуются не только праздничным настроением, но и изменениями на небесном небосклоне. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, что предсказали звезды на неделю с 3 по 9 мая.

Меркурий в Близнецах

4 мая Меркурий сменит свой знак зодиака — из Тельца он перейдет в Близнецы. А значит, можно ждать изменений, появится желание что-то сделать, куда-то бежать.

«Это хороший знак для Меркурия — он управляет Близнецами. Поэтому нам захочется быть везде и всюду, одна нога здесь, другая там, - пояснила Никольская. — Меркурий будет нас мотивировать к движению, толкать куда-то. Подумайте, куда бы вы хотели отправиться, с кем встретиться».

Рожденные под знаком Близнецов — двойственные, общительные люди, у которых голова «варит» быстрее других. Благодаря переходу Меркурия в новый астрологический знак эту особенность начнут замечать за собой и другие представители зодиакального круга.

«Поэтому и у всех остальных мыслительная деятельность будет тоже очень активна, а также желание и возможность познакомиться с кем-то тоже будут», - добавила астролог.

Шаловливая Венера

В начале неделе свой знак сменит Меркурий, а в конце — 9 мая — в Близнецах окажется и Венера.

«На фоне этого захочется легкого флирта, отношений и любых необременительных связей», - пояснила Никольская.

Можно завести короткий роман, а можно и набраться смелости, чтобы признаться тому, от кого давно свои чувства скрывали.

Внимательность к деталям

Сейчас Меркурий продолжает находиться в соединении с Ураном. Это способствует появлению дополнительных идей. А вот благодаря Близнецам можно будет разглядеть в важной документации или договорах ту самую суть, которую и нужно ухватить.

Особенно это касается сделок по покупке недвижимости или ценностей.

«Когда вы прочитаете договор еще раз, то сможете понять, есть ли там подводные камни, из-за которых нужно держать ухо востро», – добавила Алена Никольская.

Появление новых персонажей

На неделе с 3 по 9 мая в окружении большинства знаков зодиака могут появиться различные новые люди, которые могут оказать влияние на их судьбу.

«Эти люди могут принести интересные идеи и предложения, — рассказала астролог. - Будьте открыты ко всему новому — именно это новое даст большой заряд бодрости, идей и финансов в самом ближайшем будущем».

Ранее 5-tv.ru выкладывал подробный астропрогноз на май 2021 года.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
74.85
0.47 90.59
0.44
Меркурий в Близнецах и шаловливая Венера: астропрогноз на неделю с 3 по 9...

Последние новости

14:45
Почему привитым от коронавируса все равно нужно сдавать ПЦР-тесты?
14:38
Машина с двумя запертыми внутри детьми загорелась в Подмосковье — видео
14:30
Зрительское голосование: кто может стать победителем второго сезона шоу «Маска»
14:10
Пролетая над жерлом вулкана: дрон растаял в потоках лавы при съемках извержения
13:48
Видео последних минут перед поножовщиной, в которой подозревается звезда «Пацанок»
13:48
Меркурий в Близнецах и шаловливая Венера: астропрогноз на неделю с 3 по 9 мая

Сейчас читают

Меркурий в Близнецах и шаловливая Венера: астропрогноз на неделю с 3 по 9 мая
Золотой голос Севера: чем знаменит нанайский певец Кола Бельды?
«Я буду слушаться дядю»: Никита Панфилов узнал об измене жены от сына
Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака