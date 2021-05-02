Меркурий в Близнецах и шаловливая Венера: астропрогноз на неделю с 3 по 9 мая

Первые дни мая ознаменуются не только праздничным настроением, но и изменениями на небесном небосклоне. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, что предсказали звезды на неделю с 3 по 9 мая.

Меркурий в Близнецах

4 мая Меркурий сменит свой знак зодиака — из Тельца он перейдет в Близнецы. А значит, можно ждать изменений, появится желание что-то сделать, куда-то бежать.

«Это хороший знак для Меркурия — он управляет Близнецами. Поэтому нам захочется быть везде и всюду, одна нога здесь, другая там, - пояснила Никольская. — Меркурий будет нас мотивировать к движению, толкать куда-то. Подумайте, куда бы вы хотели отправиться, с кем встретиться».

Рожденные под знаком Близнецов — двойственные, общительные люди, у которых голова «варит» быстрее других. Благодаря переходу Меркурия в новый астрологический знак эту особенность начнут замечать за собой и другие представители зодиакального круга.

«Поэтому и у всех остальных мыслительная деятельность будет тоже очень активна, а также желание и возможность познакомиться с кем-то тоже будут», - добавила астролог.

Шаловливая Венера

В начале неделе свой знак сменит Меркурий, а в конце — 9 мая — в Близнецах окажется и Венера.

«На фоне этого захочется легкого флирта, отношений и любых необременительных связей», - пояснила Никольская.

Можно завести короткий роман, а можно и набраться смелости, чтобы признаться тому, от кого давно свои чувства скрывали.

Внимательность к деталям

Сейчас Меркурий продолжает находиться в соединении с Ураном. Это способствует появлению дополнительных идей. А вот благодаря Близнецам можно будет разглядеть в важной документации или договорах ту самую суть, которую и нужно ухватить.

Особенно это касается сделок по покупке недвижимости или ценностей.

«Когда вы прочитаете договор еще раз, то сможете понять, есть ли там подводные камни, из-за которых нужно держать ухо востро», – добавила Алена Никольская.

Появление новых персонажей

На неделе с 3 по 9 мая в окружении большинства знаков зодиака могут появиться различные новые люди, которые могут оказать влияние на их судьбу.

«Эти люди могут принести интересные идеи и предложения, — рассказала астролог. - Будьте открыты ко всему новому — именно это новое даст большой заряд бодрости, идей и финансов в самом ближайшем будущем».

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