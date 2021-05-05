«Не мой человек»: Надежда Бабкина бросила мужа из-за сына

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Анна Васильева
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Артистка рассказала о поступке экс-супруга, который она не смогла простить.

«Не мой человек»: Надежда Бабкина бросила мужа из-за сына

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала, почему распался ее брак с Владимиром Заседателевым. Бабкина подарила первому супругу наследника Даниила. И именно единственный сын стал причиной расставания супругов.

Еще во время учебы в школе Даниил попал в серьезную аварию. Мальчик оказался на волосок от смерти. Надежда Бабкина, узнав о случившемся, незамедлительно приехала в больницу. А вот ее супруг проигнорировал сына. В этот момент артистка поняла, что ей не нужен рядом человек, которому не до собственного ребенка.

«Потом у меня с мужем не заладилось по причине, что он не так отреагировал на ЧП с сыном. Для себя сказала: „Это не мой человек. Я не могу с ним находиться долго!“ И все, и рассталась», — призналась Надежда Бабкина в эфире программы «Сегодня вечером».

После этого певица вступила в отношения с Евгением Гором. С молодым избранником она вместе уже 18 лет. Вокруг отношений пары ходит много слухов, но Бабкина и Гор счастливы. Их любовь не омрачает быт, так как оба партнера заняты своими работой и хобби.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надежда Бабкина ответила на слухи об изменах молодого сожителя.

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