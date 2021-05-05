Все-таки в армии? Слава Марлоу прокомментировал исчезновение Моргенштерна

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Алина Потёмкина
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Скандальный рэпер более суток не появлялся в соцсети.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @slavamarlow

Второй день в сети обсуждают внезапное исчезновение рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев — Прим. ред.). Интерес поклонников подогрел слух о том, что музыканта якобы забрали в армию, который пустило издание Peopletalk.ru. И если вчера представители артиста молчали, сегодня решил высказаться по этому поводу саунд-продюсер рэпера Слава Марлоу.

«То, что происходит с Алишером сейчас, — недоразумение. Дайте ему хотя бы выйти на связь», — написал он в сторис Instagram.

Instagram @slavamarlow

В доказательство версии о том, что 23-летнего артиста забрали, чтобы он отдал долг Родине, издание, распространившее новость, опубликовало видео, на котором якобы видно Моргенштерна в рядах новобранцев. По данным источника, рэпера забрали сразу после концерта в Санкт-Петербурге.

К слову, интерес к отсутствию военного билета у артиста привлек в конце марта член Общественной палаты Дмитрий Носов. В Instagram он выложил свои обращения к президенту РФ, главе Генпрокуратуры и Минобороны, в которых просил выяснить, на каких основаниях рэпер до сих пор не отслужил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Госнаркоконтроль отказался делиться треками Моргенштерна.

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